Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Gece Yolcuları üyeleri diplomalarını yıllar sonra sahnede aldı

        Gece Yolcuları üyeleri diplomalarını yıllar sonra sahnede aldı

        Trakya Üniversitesinin (TÜ) 38. Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında sahne alan Türk rock müziği grubu Gece Yolcuları'nın üyeleri Edis İlhan ile Uğur Aslantürkoğlu'na diplomaları, yıllar sonra konser sırasında verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 23:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gece Yolcuları üyeleri diplomalarını yıllar sonra sahnede aldı

        Trakya Üniversitesinin (TÜ) 38. Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında sahne alan Türk rock müziği grubu Gece Yolcuları'nın üyeleri Edis İlhan ile Uğur Aslantürkoğlu'na diplomaları, yıllar sonra konser sırasında verildi.

        Ayşekadın Kampüsü'nde gerçekleştirilen şenliklerde, yağışlı havaya rağmen öğrenciler konsere yoğun ilgi gösterdi.

        Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmalarına rağmen diplomalarını daha önce almayan grup üyeleri İlhan ve Aslantürkoğlu'na diplomaları, Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Bakar tarafından sahnede takdim edildi.

        Konserde duygusal anlar yaşayan müzisyenler, üniversite yıllarına ilişkin anılarını öğrencilerle paylaştı.

        Şenliklerin ilk gün programında ayrıca Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri sahne aldı.

        TÜ Devlet Konservatuvarı Çocuk Senfoni Orkestrası, Şef Dr. Öğretim Üyesi Vahdet Çalışkan yönetiminde eserler seslendirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hiçbir şeyi aceleye getirmeyeceğiz"
        "Hiçbir şeyi aceleye getirmeyeceğiz"
        "Savaşın maliyeti 29 milyar dolara yaklaştı"
        "Savaşın maliyeti 29 milyar dolara yaklaştı"
        Sel ve dolu alarmı: birçok kentte hayat durma noktasına geldi
        Sel ve dolu alarmı: birçok kentte hayat durma noktasına geldi
        Maskenin Ardı: Solo Il Gala!
        Maskenin Ardı: Solo Il Gala!
        İngiltere'den Hürmüz Boğazı'na ek askeri sevkiyat
        İngiltere'den Hürmüz Boğazı'na ek askeri sevkiyat
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        77 kişiye mezar olan binanın müteahhidine 12 yıl hapis
        77 kişiye mezar olan binanın müteahhidine 12 yıl hapis
        "İsrail onlara Demir Kubbe bataryaları gönderdi"
        "İsrail onlara Demir Kubbe bataryaları gönderdi"
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Acı haber
        Acı haber
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!

        Benzer Haberler

        Telefon dolandırıcılarına 199 bin 800 lirasını kaptırdı
        Telefon dolandırıcılarına 199 bin 800 lirasını kaptırdı
        Meriç Nehri'nde 1200 personelle 'sel ve taşkın' tatbikatı (2)
        Meriç Nehri'nde 1200 personelle 'sel ve taşkın' tatbikatı (2)
        Kapıkule'de yolcu otobüsünde 2 bin adet canlı yeşil alg ele geçirildi Yeşil...
        Kapıkule'de yolcu otobüsünde 2 bin adet canlı yeşil alg ele geçirildi Yeşil...
        Kapıkule'de yolcu otobüsünde 2 bin 125 canlı yeşil alg ele geçirildi
        Kapıkule'de yolcu otobüsünde 2 bin 125 canlı yeşil alg ele geçirildi
        Uzunköprü'de "Kurban Kesim Elemanı Kursu" açılıyor
        Uzunköprü'de "Kurban Kesim Elemanı Kursu" açılıyor
        Kapıkule'de yolcu otobüsünde 2 bin 125 canlı yeşil alg ele geçirildi
        Kapıkule'de yolcu otobüsünde 2 bin 125 canlı yeşil alg ele geçirildi