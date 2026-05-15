Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Jandarma Mehteran Birliği, Selimiye Meydanı'nda konser verdi

        Jandarma Mehteran Birliği, Selimiye Meydanı'nda konser verdi

        Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Selimiye Meydanı'nda konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 15:08 Güncelleme:
        Edirne Valiliğince İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen “İstanbul’un fethi Edirne’den başlar” programı kapsamında kente gelen mehteran birliği, Selimiye Meydanı’nda vatandaşlarla buluştu.

        Pek çok marş seslendiren birlik, vatandaşlarca alkışlandı.

        Konserin ardından konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, programın Edirne açısından önemli olduğunu söyledi.

        İstanbul'un fethine uzanan kutlu yürüyüşün Edirne'den başladığını belirten Sezer, şunları kaydetti:

        "Bundan 573 yıl önce Eski Cami'mizde Fatih Sultan Mehmet Han'ın hutbesiyle, Akşemseddin Hazretlerinin mübarek dualarıyla beraber fetih ordusu İstanbul'a doğru hareket etti ve bir çağı kapatıp yeni bir çağı açan yürüyüş Edirne'den başladı."


        Program kapsamında temsili fetih yürüyüşünün yarın gerçekleştirileceğini belirten Sezer, "Atlı birliklerle beraber 500'e yakın yeniçeri ve akıncı kıyafetli katılımcıyla yürüyüş yapılacak. 1. Ordu Komutanlığımızın ve Jandarma Genel Komutanlığımızın destekleriyle program gece yarısına kadar devam edecek. Geçen yıl fetih canlandırmasını video mapping ile Selimiye üzerinde yapmıştık. Bu sene de 1000'i aşkın dronla fetih canlandırması yaparak programımızı tamamlayacağız." şeklinde konuştu.

        Sezer, vatandaşları yarınki programa davet etti.

        Öte yandan etkinlikler kapsamında Selimiye Camisi'nde cuma namazı öncesi mevlit programı düzenlendi, namazın ardından cemaate hakani helvası ikram edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Özel, iddialara yanıt verdi
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Alkış süresi uygulaması değişti
