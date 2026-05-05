        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri kutlamaları Sarayiçi'nde ritim ve dans gösterileriyle başladı

        Edirne'de baharın gelişini simgeleyen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikler, ritim gruplarının sahne almasıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 13:31 Güncelleme:
        Şenlikler, Sarayiçi’nde Mor İz Ritim Grubu’nun gösterisiyle açıldı. Ardından Havsa Hanımeli, Meriç ve Sevgili Günebakanlar ritim grupları sahne aldı.

        Program, Bursa Aşk Ritim Grubu’nun performansıyla devam ederken, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği tarafından darbuka ritim atölyesi düzenlendi.

        Etkinliklerde Refik Keskin Halk Oyunları Topluluğu ile Bandırma Keskin Ayaklar Halk Oyunları Topluluğu gösterileriyle izleyicilerle buluşacak. ASN Kültür Sanat ile Anka Dans Kültür Sanat ve Turizm Derneği sahne alırken, Trakya Üniversitesi Türk Halk Oyunları Bölümü Roman Dans Ekibi de performans sergileyecek.

        Ana kutlama kortejle başlayacak.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Roman Çeribaşı Fikri Ocak, siyasiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar Sarayiçi’ne kadar yürüyecek, burada dev Kakava ateşi yakılacak.

        Kutlamalara katılan hemşire Ayşenur Ünal, AA muhabirine, Kakava'nın gelişini dört gözle beklediğini, kutlamalara da erken başladığını söyledi.

        İzmir'den gelen Necmi Eren de organizasyonu çok beğendiğini ifade etti.

        Solmaz Eren ise eğlenceli geçeceğe benzeyen bir organizasyonda olduğunu belirterek, dilek ağacına dileğini astığını dile getirdi.

        Eren, tüm dünyanın mutlu bir gelecekte yaşaması temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Haberleşme giderimiz 27.556 TL oldu
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        Çingene Kızı'na benziyor! Kaçak kazıda bulundu
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        İki atom bombasından sağ kurtulan adamın hikâyesi
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        O daha 32 yaşında
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Ekspertize düzenleme geliyor
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        CHP Genel Başkan Yardımcıları Tamaylıgil, Bağcıoğlu ve Gökçen, Edirne'de zi...
        Kakava ateşi öncesi Edirne'ye akın ettiler
        CHP'li Tamaylıgil: Türkiye ekonomik açıdan doğru kararlarla yönetilmiyor
        Edirneli ciğercilerde "Kakava" yoğunluğu yaşanıyor
        Trakya Üniversitesinde "Dijital Pazarlama Zirvesi" düzenlendi
        CHP heyetinden Edirne Belediyesine ziyaret
