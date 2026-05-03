        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Paletli yüzme şampiyonası ve milli takım seçmeleri Edirne'de yapıldı

        Paletli yüzme şampiyonası ve milli takım seçmeleri Edirne'de yapıldı

        Paletli Yüzme Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri Edirne'de tamamlandı.

        Giriş: 03.05.2026 - 15:19 Güncelleme:
        Edirne Olimpik Yüzme Havuzundaki organizasyonda genç yüzücüler, 5 Türkiye rekoru kırdı.

        Kırklareli Gençlik Spor Kulübü sporcusu Derin Çelikkanat, 03:58.55'lik derecesiyle 400 metre çift palet C ve B kategorilerinde Türkiye rekorunun sahibi oldu.

        Çelikkanat, 200 metre çift palet C kategorisinde 01:53.27'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırdı.

        Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü sporcusu Kaan Hüseyin Şen, 500 metre çift palet B kategorisinde 19.18'lik dereceyle rekorunu elde etti.

        Bahçelievler Belediye Spor Kulübü'nden Adasu Ramazanoğlu ise 200 metre tüplü A kategorisinde 01:31.95'lik derecesini Türkiye rekoru olarak kayıtlara geçirdi.

        Şampiyona 200 metre su üstü ve 100 metre çift palet kategorisindeki yarışların ardından sona erdi.

        Dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

