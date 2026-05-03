Paletli yüzme şampiyonası ve milli takım seçmeleri Edirne'de yapıldı

Paletli Yüzme Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri Edirne'de tamamlandı.



Edirne Olimpik Yüzme Havuzundaki organizasyonda genç yüzücüler, 5 Türkiye rekoru kırdı.



Kırklareli Gençlik Spor Kulübü sporcusu Derin Çelikkanat, 03:58.55'lik derecesiyle 400 metre çift palet C ve B kategorilerinde Türkiye rekorunun sahibi oldu.



Çelikkanat, 200 metre çift palet C kategorisinde 01:53.27'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırdı.



Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü sporcusu Kaan Hüseyin Şen, 500 metre çift palet B kategorisinde 19.18'lik dereceyle rekorunu elde etti.



Bahçelievler Belediye Spor Kulübü'nden Adasu Ramazanoğlu ise 200 metre tüplü A kategorisinde 01:31.95'lik derecesini Türkiye rekoru olarak kayıtlara geçirdi.



Şampiyona 200 metre su üstü ve 100 metre çift palet kategorisindeki yarışların ardından sona erdi.



Dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

