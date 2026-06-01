        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Sağlık Müzesi'nde bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

        Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni Kurban Bayramı tatili süresince 11 bin 320 kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 09:46 Güncelleme:
        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 günlük tatil döneminde müzede ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

        Müzeyi ziyaret edenler, Darüşşifa, Tıp Medresesi ve İmaret bölümlerini gezdi.

        Bayram tatili süresince müzeyi 340 yabancı ziyaretçi de ziyaret etti. En yoğun gün ise 3 bin 43 ziyaretçiyle 29 Mayıs oldu.

        Müzede, Edirne Bienali kapsamında Türkiye'nin ilk kadın fotoğrafçılarından Yıldız Moran'ın eserlerinden oluşan sergi de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

        Ziyaretçiler ayrıca külliye içerisinde yer alan camiyi gezme imkanı buluyor.

        Müzede 12 dilde hizmet veren interaktif gezi rehberi de kullanıma sunuluyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

