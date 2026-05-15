        Edirne Haberleri Trakya Üniversitesi öğrencileri geliştirdikleri roket ve otonom aracı sergiledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 12:14 Güncelleme:
        Ayşekadın Yerleşkesi'nde kurulan stantlarda sergilenen paraşüt sistemiyle iniş yapabilen "Bozdoğan" isimli roket ile görüntü aktarımı yapabilen otonom su altı aracı, şenliğin en çok ilgi gören projeleri arasında yer aldı.

        Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencileri tarafından tasarlanan roket, yüksek irtifaya ulaştıktan sonra devreye giren paraşüt sistemiyle kontrollü şekilde yere iniş yapabiliyor.

        Projede yer alan üniversite öğrenci Kıvanç Kafran, roketin tamamen öğrencilerin çalışmalarıyla geliştirildiğini söyledi.

        Roketin güvenli iniş sistemiyle dikkati çektiğini belirten Kafran, "Roketimiz belirlenen irtifaya ulaştıktan sonra barutlu sistem devreye giriyor ve paraşütler açılıyor. Böylece kontrollü ve yumuşak iniş sağlanıyor. Daha önce bu projeyle Türkiye ikinciliği elde ettik."dedi.

        Şenlikte sergilenen bir diğer proje olan otonom su altı aracı da ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

        Su altında hareket edebilen, anlık görüntü aktarabilen ve sensörlerle cisim tespiti yapabilen araç, keşif, gözlem ve arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere geliştirildi.

        Projede görev alan öğrenci Ferit Purçak, aracı tasarlarken gerçek yaşam senaryolarını dikkate aldıklarını ifade etti.

        Araçta iki kamera ve gelişmiş sensör sistemlerinin bulunduğunu anlatan Purçak, "Su altında herhangi bir cisim ya da nesne tespit edildiğinde sistem bunu anlık olarak operatöre aktarabiliyor. Aracı yalnızca yarışmalar için değil, arama kurtarma ve keşif faaliyetlerinde kullanılabilecek şekilde geliştiriyoruz." diye konuştu.

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler de öğrencilerin savunma sanayisi ve teknoloji alanındaki çalışmalarının gurur verici olduğunu belirtti.

        Öğrencilerin geliştirdiği projeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Hatipler, "Su altında hareket edebilen araçlar, paraşüt sistemiyle iniş yapan roketler ve insansız araç projeleri üniversitemizin teknoloji vizyonunu ortaya koyuyor. Öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "ABD, İran'ın teklifine yanıt verdi"
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Cannes'da bebek müjdesi
