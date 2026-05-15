Trakya Üniversitesi öğrencileri geliştirdikleri roket ve otonom aracı sergiledi

Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen Bahar Şenlikleri'nde öğrencilerin geliştirdiği yerli teknoloji projeleri ön plana çıktı.



Ayşekadın Yerleşkesi'nde kurulan stantlarda sergilenen paraşüt sistemiyle iniş yapabilen "Bozdoğan" isimli roket ile görüntü aktarımı yapabilen otonom su altı aracı, şenliğin en çok ilgi gören projeleri arasında yer aldı.



Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencileri tarafından tasarlanan roket, yüksek irtifaya ulaştıktan sonra devreye giren paraşüt sistemiyle kontrollü şekilde yere iniş yapabiliyor.



Projede yer alan üniversite öğrenci Kıvanç Kafran, roketin tamamen öğrencilerin çalışmalarıyla geliştirildiğini söyledi.



Roketin güvenli iniş sistemiyle dikkati çektiğini belirten Kafran, "Roketimiz belirlenen irtifaya ulaştıktan sonra barutlu sistem devreye giriyor ve paraşütler açılıyor. Böylece kontrollü ve yumuşak iniş sağlanıyor. Daha önce bu projeyle Türkiye ikinciliği elde ettik."dedi.



Şenlikte sergilenen bir diğer proje olan otonom su altı aracı da ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.



Su altında hareket edebilen, anlık görüntü aktarabilen ve sensörlerle cisim tespiti yapabilen araç, keşif, gözlem ve arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere geliştirildi.



Projede görev alan öğrenci Ferit Purçak, aracı tasarlarken gerçek yaşam senaryolarını dikkate aldıklarını ifade etti.



Araçta iki kamera ve gelişmiş sensör sistemlerinin bulunduğunu anlatan Purçak, "Su altında herhangi bir cisim ya da nesne tespit edildiğinde sistem bunu anlık olarak operatöre aktarabiliyor. Aracı yalnızca yarışmalar için değil, arama kurtarma ve keşif faaliyetlerinde kullanılabilecek şekilde geliştiriyoruz." diye konuştu.



Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler de öğrencilerin savunma sanayisi ve teknoloji alanındaki çalışmalarının gurur verici olduğunu belirtti.



Öğrencilerin geliştirdiği projeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Hatipler, "Su altında hareket edebilen araçlar, paraşüt sistemiyle iniş yapan roketler ve insansız araç projeleri üniversitemizin teknoloji vizyonunu ortaya koyuyor. Öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

