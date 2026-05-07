Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Dıbırdık son yolculuğuna uğurlandı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Dıbırdık için Balkan Kongre Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi.





Törende konuşan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Dıbırdık’ın üniversite camiası için önemli bir değer olduğunu söyledi.





Hatipler, "Bugün sözlerin kifayetsiz kaldığı bir anda bir aradayız. Hocamız, öğrencilerimizin, çalışma arkadaşlarımızın ve onu tanıyan herkesin gönlünde özel bir yere sahipti. Akademik birikimi kadar insanlığı, dostluğu ve mütevazılığıyla da hatırlanacak kıymetli bir meslektaşımızdı." dedi.





Üniversite camiasına başsağlığı dileyen Hatipler, Dıbırdık'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır temennisinde bulundu.





Törende ayrıca Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sedat Üstündağ ve Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir ile Dıbırdık'ın mesai arkadaşları da konuşma yaptı.





Konuşmalarda Dıbırdık’ın akademik çalışmaları, öğrencileriyle kurduğu yakın ilişkiler ve üniversiteye sağladığı katkılar vurgulandı.





Dua edilmesinin ardından tören sona erdi. Prof. Dr. İlker Dıbırdık, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.





Törene, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, rektör yardımcıları, akademik ve idari personel, öğrenciler ile Dıbırdık’ın ailesi katıldı.



