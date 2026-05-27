        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Trakya'da bayram namazı kılındı

        Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, Trakya genelinde camileri doldurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2026 - 07:39 Güncelleme:
        Edirne'de vatandaşlar, başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camileri olmak üzere kentteki camilerde saf tuttu.

        Selimiye Camisi'ni dolduran cemaat, İmam Hatip Yusuf Serenli'nin bayram vaazını dinledi.

        Namazın kılınmasının ardından hutbe irat edildi, Türkiye ve Müslümanlar için dua edildi.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli'nde de vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

        Hızırbey Camisi'nde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar saf tuttu, yoğunluk nedeniyle bazı kişiler namazını cami avlusunda eda etti.

        Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, Kurban Bayramı'nı konu alan vaaz verdi.

        Hutbe ve duanın ardından bayram namazı kılındı.

        Namaz sonrası Kırklareli Valisi Uğur Turan, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar bayramlaştı.

        Tekirdağ'da da bayram namazı dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.

        Vatandaşlar, bayram namazını Rüstem Paşa Camisi’nde kılmak için sabahın erken saatlerinde camiye geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

