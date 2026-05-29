Uzunköprü Kaymakamı Köken'den şehit annesine ziyaret
Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, şehit annesini ziyaret etti.
Giriş: 29.05.2026 - 10:21
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Köken, 1986 yılında Afyon Emirdağ'da şehit olan Necdet Sezen'in annesi Gülser Sezen'e ziyaret gerçekleştirdi.
Köken, Sezen'in Kurban Bayramı'nı kutlayarak isteklerini dinledi.
Ziyarette Uzunköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hasan Fatih Erkol da yer aldı.
