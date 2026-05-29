Ağın'da şehit ailelerine bayram ziyareti
Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.
Giriş: 29.05.2026 - 13:38 Güncelleme:
Yılmaz, beraberinde Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Emniyet Amiri Sevil Ardıç, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Özkaynak ve İlçe Sosyal ve Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara ile şehit ailelerinin evlerine ziyarette bulundu.
Ziyaretlerde ailelerle sohbet eden Yılmaz ve beraberindekiler, ailelerin Kurban Bayramı'nı kutladı.
