Elazığ'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Giriş: 29.05.2026 - 13:22
Mustafa Ş. yönetimindeki 43 ACC 141 plakalı otomobil, Yeniköy köyü mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü Mustafa Ş. öldü, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
