Baskil'de "Gençlik ve Güzel Ahlak" konulu seminer düzenlendi

Elazığ'ın Baskil ilçesinde, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)" projesi kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "Gençlik ve Güzel Ahlak" konulu seminer düzenlendi.



Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen proje çerçevesinde, Baskil Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminere Baskil Müftülüğü İlçe Gençlik Koordinatörü Ömer Bilge konuşmacı olarak katıldı.





Bilge seminerin ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.



ÇEDES Projesi Baskil İlçe Koordinatörü Yunus Emre Altuntaş, seminerin düzenlenmesinde katkılarından dolayı İlçe Müftülüğü yetkilileri ile İlçe Gençlik Koordinatörü Ömer Bilge'ye teşekkür etti.

