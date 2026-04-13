        BBP Genel Başkanı Destici, Elazığ'da toplu açılış programında konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek ne onun gibi bir soykırımcının ne de onun soykırımcı kabinesinin herhangi bir üyesinin haddi değildir." diyerek tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 16:48 Güncelleme:
        Elazığ'da temaslarını sürdüren Destici, Valiliği ziyaret etti, Vali Numan Hatipoğlu ile görüştü.

        Daha sonra Kovancılar ilçesine geçen Destici, Kovancılar Belediyesinin önünde düzenlenen toplu açılış programına katıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla. başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından belediyenin çalışmalarına ilişkin sinevizyon gösterimi yapıldı.

        Destici, burada yaptığı konuşmada, tüm polislerin "Polis Haftası"nı kutladığını söyledi.

        Polislerin her türlü saldırı, kaza ve beladan muhafaza olmasını dileyen Destici, şehitlere rahmet diledi, gazileri selamladı.


        ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına değinen ve evdeki hesapların çarşıya uymadığını belirten Destici, "Nihayetinde Amerika masaya oturmak zorunda kaldı ama masadan bir sonuç çıkmadı. Çünkü İsrail hala savaş istiyor. Barış olduğunda ya da ABD bizim bölgemizden çekildiğinde başına ne geleceğini çok iyi biliyorlar." diye konuştu.

        Destici, İran halkının birlik ve beraberliğine işaret ederek, "Muhalif, rejim yanlısı, o bölgedeki Fars, Türkmen, Kürt, hepsi birlikte İran'a sahip çıktılar." ifadesini kullandı.


        İslam ülkelerinin birlik içinde olmasının önemine değinen Destici, "Birlik olmaktan başka çaremiz yok. Bin yıldır bu topraklarda Kürt, Türk, Alevi, Sünni, Zaza, Arap, Çerkez, Arnavut, Boşnak, hep birlikte yaşadık. Bundan sonra da birlikte yaşamaya devam edeceğiz." dedi.

        Devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü ve milletin birliğiyle kardeşlikten asla taviz vermeyeceklerini dile getiren Destici, "Herkes fikrini söyleyebilir, düşüncesini ifade edebilir, talebini yerine getirebilir. Bunu terör ve şiddet yoluyla, terör marifetiyle yapamaz." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Haddi değildir"

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin sözlerine tepkisini dile getiren Destici, şunları söyledi:

        "Hem İslam coğrafyasını karıştırsınlar hem Türkiye'ye saldırsınlar, Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyor. Neden? Çünkü Türkiye dimdik duruyor karşısında. Türkiye, Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, Cumhur İttifakı ve milletiyle hep birlikte dimdik duruyor. Kime karşı? Zalim, katil, soykırımcı Netanyahu'ya, onun savaş kabinesine karşı, haydut Trump'a karşı bir duruş sergiliyoruz. Ülke olarak, millet olarak bunu hazmedemiyorlar. Onun için bu saldırganlıklar. Ama onlar ne yaparlarsa yapsın biz zalime 'zalim', hayduda 'haydut', soykırımcıya 'soykırımcı', Netanyahu'ya 'katil' demeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek de ne onun gibi bir soykırımcının ne de onun soykırımcı kabinesinin herhangi bir üyesinin haddi değildir. Türkiye'den gerekli cevaplar verilmiştir. Mutlaka terörist İsrail, onun başındaki soykırımcı katil Netanyahu da yaptıklarının bedelini ödeyecektir. Dünya tarihi bu tür katillerin, soykırımcıların, zalimlerin akıbetlerinin ne olduğunu bize anlatan ibretle doludur."


        Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök de ilçeye kazandırdıkları yatırımların hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından yapımı tamamlanan park, bahçe ve mesire alanı ile belediyenin diğer hizmetlerinin açılışı yapıldı, sunulan hizmetler tanıtıldı.

        Destici, daha sonra Kovancılar Belediyesine geçerek, Belediye Başkanı Gök ve partililerle görüştü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

