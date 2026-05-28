Elazığ'da domuza çarparak şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde domuza çarpan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. K.Ç. idaresindeki 23 ADD 418 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun Yeniköy mevkisinde yola çıkan domuza çarptı. Kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.