Elazığ'da sağanak etkili oldu
Elazığ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Giriş: 03.05.2026 - 21:53
Kent genelinde akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı bölgelerde su taşkınları meydana geldi.
Cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle yayalar ve sürücüler zorlukla ilerledi.
Kentte sağanak aralıklarla devam ediyor.
