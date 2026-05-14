Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Sugözü Mahallesi'nde, D.K'ye yanından geçen bir otomobilden kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş edildi.
Saldırıda D.K. yaralanırken, şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ve polis ekiplerinin, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
