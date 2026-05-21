GÜNCELLEME - Elazığ'da balkondan düşen çocuk öldü

Elazığ'da balkondan düşen 17 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.



Kültür Mahallesi Şehit Çavuş Hakkı Demir Sokağı'nda bir apartmanın 5'inci katındaki dairede yaşayan E.B, henüz bilinmeyen nedenle evlerinin balkonundan düştü.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



E.B, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

