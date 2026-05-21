        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri GÜNCELLEME - Elazığ'da balkondan düşen çocuk öldü

        GÜNCELLEME - Elazığ'da balkondan düşen çocuk öldü

        Elazığ'da balkondan düşen 17 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 18:29 Güncelleme:
        Kültür Mahallesi Şehit Çavuş Hakkı Demir Sokağı'nda bir apartmanın 5'inci katındaki dairede yaşayan E.B, henüz bilinmeyen nedenle evlerinin balkonundan düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        E.B, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

