        Braille alfabesiyle Kuran'ı ezberleyen kadın hafız, kendisi gibi görme engellilere de Kuran öğretmek istiyor

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da 10 yıl önce kabartma yazıyla Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip hafız olan Kader Macit, kendisi gibi görme engellilere de kutsal kitabı öğretmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Doğuştan görme engeli bulunan 30 yaşındaki Macit, Erzurum, Erzincan ve İstanbul'da aldığı eğitimlerin ardından 2016'da Braille alfabesiyle hafızlığı tamamladı.

        Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan sonra atandığı Ahmet Hamza ve Münire Hanım Kız Kur'an Kursu'nda 2 yıl önce göreve başlayan Macit, burada hafızlık adayı kız öğrencilere öğreticilik yapıyor.

        Macit, görme engellilere de Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğretmenin hayalini kuruyor.

        Azmi ve başarısıyla engellilere örnek olan Macit, AA muhabirine, daha küçük yaşlardayken Yasin, Tebareke ve Amme surelerini ezberleyerek Kur'an-ı Kerim okumaya yöneldiğini söyledi.

        Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim'i ezberlediğini belirten Macit, şunları kaydetti:

        "Anne babalara seslenmek istiyorum, engelli çocuklarını evde bırakmasınlar, sosyal hayata alıştırsınlar. Hayalim, Erzincan'da görme engellilere Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim öğretmek. Eğer hafızlık isterlerse hafızlıklarını da yaptırmak istiyorum. Ben bu aşamaya ailemin, teyzemin ve arkadaşlarımın desteğiyle geldim, hepsine teşekkür ediyorum."

        Macit, geçtiğimiz günlerde kendisine Braille alfabeli Kur'an-ı Kerim hediye eden Vali Hamza Aydoğdu'ya da teşekkür etti.

        - Kızıyla gurur duyuyor

        Baba Arif Macit de gurur duyduğu kızının özveriyle hafız olmayı başardığını ifade etti.

        Engelli çocuğu olan ebeveynlere tavsiyelerde bulunan baba Macit, "Allah bana nasip etmedi hafızlığı. Görme engelli değilim, gören bir adamım. Kur'an kursunda okudum. Kızımın adı 'görme engelli' ama gerçek görme engelli biziz. Çünkü o Allah-u Teala'nın gönderdiği Kur'an-ı Kerim'i ezberledi, biz becerip de ezberleyemedik." dedi.

        Macit, "Gören insanların beceremediği hafızlığı kızım, görme engelliyken elleri sayesinde öğrendi ve eğitim veriyor. Kime eğitim veriyor? Görme engelli olmayanlara. Demek ki esas görme engelli bizmişiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        Türkiye'de kan kanserinde yeni dönem!
        Türkiye'de kan kanserinde yeni dönem!
        "Kendini imha etti"
        "Kendini imha etti"
        CNN: ABD-İran görüşmesi pazartesi
        CNN: ABD-İran görüşmesi pazartesi
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Gümrük Birliği'nin güncellenmesini umuyoruz"
        "Gümrük Birliği'nin güncellenmesini umuyoruz"
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Cinayetin ardından estetik yaptırıp yüzünü değiştirdi!
        Cinayetin ardından estetik yaptırıp yüzünü değiştirdi!
        Borçlanma memuru EYT’li yapar mı?
        Borçlanma memuru EYT’li yapar mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        8 yıllık seri bitti!
        8 yıllık seri bitti!
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Şiddetli sağanak!
        4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Şiddetli sağanak!

        Benzer Haberler

        Erzincan'da kuru göz hastalığına yönelik bilimsel sunum
        Erzincan'da kuru göz hastalığına yönelik bilimsel sunum
        Çayırlı'da 133 çiftçiye 10 ton yonca tohumu desteği
        Çayırlı'da 133 çiftçiye 10 ton yonca tohumu desteği
        Erzincan Vefa Spor zirvede: Namağlup şampiyonluk geldi
        Erzincan Vefa Spor zirvede: Namağlup şampiyonluk geldi
        Vali Aydoğdu, hastaların durumu hakkında bilgi aldı
        Vali Aydoğdu, hastaların durumu hakkında bilgi aldı
        Sürülerde bahar hareketliliği: Kuzular annelerini böyle buldu
        Sürülerde bahar hareketliliği: Kuzular annelerini böyle buldu
        GÜNCELLEME - Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem