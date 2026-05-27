        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Erzincan'da besiciler, yayla yolunda kar sürpriziyle karşılaştı

        Erzincan'da mayıs ayının son haftasında etkili olan soğuk hava ve kar, yüksek kesimlerde hayvancılıkla uğraşan üreticileri zor durumda bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2026 - 15:00 Güncelleme:
        Refahiye ilçesine bağlı Çamlımülk köyünün Yanık mezrasına gitmek üzere yola çıkan besiciler, Karadağ mevkisinde karla kaplanan yollarla karşılaştı.

        Küçükbaş hayvan sürüleriyle kar üzerinde ilerleyen üreticiler, bahar aylarında karşılaştıkları kış manzarasının şaşkınlığını yaşadı.


        Bölgede yer yer etkisini sürdüren kar örtüsüne rağmen üreticiler, sürülerini yaylalara ulaştırmak için yollarına devam etti.

        Besiciler, mayıs ayının son günlerinde yağan karın bölgede nadir görülen bir durum olduğunu ve şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

