Erzincan'da dereye düşen minibüsteki 6 kişi yaralandı

Erzincan'da dereye düşen minibüsteki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Doğan B'nin kullandığı 06 EE 9569 plakalı minibüs, Refahiye-Sivas kara yolunun Altköy mevkisinde şarampole devrildi. Dereye düşen aracı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Araçtaki 2'si çocuk 6 kişi, Refahiye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

