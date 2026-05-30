Erzincan'da kitapla buluşan aileler ekran bağımlılığına karşı birleşti

EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da bir ilkokulda hayata geçirilen "Kitapla Büyüyen Aile" projesi kapsamında öğrenciler ve veliler, her ay belirlenen kitapları birlikte okuyarak okuma alışkanlığı kazanıp dijital bağımlılıktan korunuyor.



Demirkent TOKİ İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Nermin Parmaksızoğlu'nun koordinasyonunda başlatılan projeyle, çocuklara küçük yaşta kitap sevgisi kazandırılması, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve ekran bağımlılığının azaltılması amaçlanıyor.



Öğrencilerle birlikte velilerin de dahil edildiği uygulamada, aileler her ay belirlenen kitapları okuyarak çocuklarının öğretmenleri ile kitap üzerine sohbet ediyor.



Okul müdürü Ahmet Sağsöz, AA muhabirine, ilk etapta 2-A sınıfından başlattıkları projeyi, diğer sınıflarda da yaygınlaştırmayı düşündüklerini söyledi.



Çocuklara küçük yaştan itibaren okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitap sevgisini aşılamak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini belirten Sağsöz, şöyle devam etti:



"Bu süreç sadece çocuklarla olacak gibi değil. Bunun için velilerimizi de olaya dahil etmek istedik. Sağ olsunlar onlar da bu projemize dahil oldular. Ayda bir okudukları kitaplarla hem öğrencilere örnek hem de çocukların bu süreç içerisinde ekrandan uzak kalmalarına vesile oluyorlar. Şu çağda dijital bir bağımlılık gündemde. Bunu da çocuklarımızdan uzak tutmaya çalışıyoruz. Velilerimizden aldığımız geri dönüşlerde de çocuklarımızın kitap okudukları sürede ekran bağımlılıklarında düşüş olduğunu gözlemlediklerini söylüyorlar."



- "En önemli amacımız dijital bağımlılığın önüne geçmek"



Sınıf öğretmeni Nermin Parmaksızoğlu ise 7 aydır devam ettikleri projeye hem çocukların hem de velilerin destek verdiğini anlattı.



Her ay okudukları farklı kitapları değerlendirdiklerini işaret eden Parmaksızoğlu, "Velilerimizle gerek okulda gerek dışarıda buluşuyoruz. Sanırım seneye de devam edeceğiz. Çünkü velilerimden çok olumlu dönüşler aldım. Her akşam beraber kitap okuduklarını, ekrandan uzaklaştıklarını söylediler. Bunlar benim için çok kıymetli. Zaten amacım da buydu, sanırım ulaştık. En önemli amacımız dijital bağımlılığın önüne geçmek. Çünkü bu yaşta ne verirsek ileride de onu alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.



Öğrencilerin aileleriyle genelde akşam buluştuklarını ve bu sayede iletişimlerini de kuvvetlendirdiklerini aktaran Parmaksızoğlu, "Çocuklarım 1. sınıfa ilk geldiğinde ekrana, özellikle telefona bağımlı olduklarını gözlemledim. Benim hemen bu işe bir çözüm bulmam gerekiyordu. Bu şekilde hem aileleri hem çocuklarımı ekrandan uzaklaştırmaya çalıştım. Bence gelen dönüşler de bunun başarıya ulaştığının göstergesi." ifadelerini kullandı.



Velilerden Merve Sündüz Pir de her ay bir kitap okuyarak projeye dahil olduklarından bahsederek, şöyle devam etti:





"Çocukların bizim sözlerimizden değil, gördüklerinden daha çok etkilendiğini biliyoruz. Gördüklerinden etkilendiği için onlarla birlikte okuduk. Bu projeye çok severek katıldık. Her ay toplantılarımız oluyor, kitap üzerine sohbetler ediyoruz. Hem okumamız hem kelime dağarcığımız gelişti. Artık daha çok odaklanabiliyoruz, birbirimizi daha iyi anlıyoruz birlikte vakit geçirdiğimiz için. Daha güzel anılar da biriktirmiş oluyoruz. Yani teknolojiden, telefondan, tabletten, bağımlılıktan uzak kalıyoruz, en önemlisi o."



- "Her ay kitap buluşmalarımızı iple çeker hale geldik"



Velilerden Eda Keleş Güner ise ekran karşısında saatlerce televizyon izlemek yerine günün belirli saatlerinde kitap okumayı alışkanlık haline getirdiklerini dile getirdi.



Güner, evde kitap okuyarak kaliteli vakit geçirdiklerini belirterek, "Her ay kitap buluşmalarımızı iple çeker hale geldik. Herkesin belki televizyonun açık olduğu saatlerde biz okuma saati yapıyoruz evde." şeklinde konuştu.

