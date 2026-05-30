Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Erzincan'da kitapla buluşan aileler ekran bağımlılığına karşı birleşti

        Erzincan'da kitapla buluşan aileler ekran bağımlılığına karşı birleşti

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da bir ilkokulda hayata geçirilen "Kitapla Büyüyen Aile" projesi kapsamında öğrenciler ve veliler, her ay belirlenen kitapları birlikte okuyarak okuma alışkanlığı kazanıp dijital bağımlılıktan korunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2026 - 11:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da kitapla buluşan aileler ekran bağımlılığına karşı birleşti

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da bir ilkokulda hayata geçirilen "Kitapla Büyüyen Aile" projesi kapsamında öğrenciler ve veliler, her ay belirlenen kitapları birlikte okuyarak okuma alışkanlığı kazanıp dijital bağımlılıktan korunuyor.

        Demirkent TOKİ İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Nermin Parmaksızoğlu'nun koordinasyonunda başlatılan projeyle, çocuklara küçük yaşta kitap sevgisi kazandırılması, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve ekran bağımlılığının azaltılması amaçlanıyor.

        Öğrencilerle birlikte velilerin de dahil edildiği uygulamada, aileler her ay belirlenen kitapları okuyarak çocuklarının öğretmenleri ile kitap üzerine sohbet ediyor.

        Okul müdürü Ahmet Sağsöz, AA muhabirine, ilk etapta 2-A sınıfından başlattıkları projeyi, diğer sınıflarda da yaygınlaştırmayı düşündüklerini söyledi.

        Çocuklara küçük yaştan itibaren okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitap sevgisini aşılamak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini belirten Sağsöz, şöyle devam etti:

        "Bu süreç sadece çocuklarla olacak gibi değil. Bunun için velilerimizi de olaya dahil etmek istedik. Sağ olsunlar onlar da bu projemize dahil oldular. Ayda bir okudukları kitaplarla hem öğrencilere örnek hem de çocukların bu süreç içerisinde ekrandan uzak kalmalarına vesile oluyorlar. Şu çağda dijital bir bağımlılık gündemde. Bunu da çocuklarımızdan uzak tutmaya çalışıyoruz. Velilerimizden aldığımız geri dönüşlerde de çocuklarımızın kitap okudukları sürede ekran bağımlılıklarında düşüş olduğunu gözlemlediklerini söylüyorlar."

        - "En önemli amacımız dijital bağımlılığın önüne geçmek"

        Sınıf öğretmeni Nermin Parmaksızoğlu ise 7 aydır devam ettikleri projeye hem çocukların hem de velilerin destek verdiğini anlattı.

        Her ay okudukları farklı kitapları değerlendirdiklerini işaret eden Parmaksızoğlu, "Velilerimizle gerek okulda gerek dışarıda buluşuyoruz. Sanırım seneye de devam edeceğiz. Çünkü velilerimden çok olumlu dönüşler aldım. Her akşam beraber kitap okuduklarını, ekrandan uzaklaştıklarını söylediler. Bunlar benim için çok kıymetli. Zaten amacım da buydu, sanırım ulaştık. En önemli amacımız dijital bağımlılığın önüne geçmek. Çünkü bu yaşta ne verirsek ileride de onu alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

        Öğrencilerin aileleriyle genelde akşam buluştuklarını ve bu sayede iletişimlerini de kuvvetlendirdiklerini aktaran Parmaksızoğlu, "Çocuklarım 1. sınıfa ilk geldiğinde ekrana, özellikle telefona bağımlı olduklarını gözlemledim. Benim hemen bu işe bir çözüm bulmam gerekiyordu. Bu şekilde hem aileleri hem çocuklarımı ekrandan uzaklaştırmaya çalıştım. Bence gelen dönüşler de bunun başarıya ulaştığının göstergesi." ifadelerini kullandı.

        Velilerden Merve Sündüz Pir de her ay bir kitap okuyarak projeye dahil olduklarından bahsederek, şöyle devam etti:


        "Çocukların bizim sözlerimizden değil, gördüklerinden daha çok etkilendiğini biliyoruz. Gördüklerinden etkilendiği için onlarla birlikte okuduk. Bu projeye çok severek katıldık. Her ay toplantılarımız oluyor, kitap üzerine sohbetler ediyoruz. Hem okumamız hem kelime dağarcığımız gelişti. Artık daha çok odaklanabiliyoruz, birbirimizi daha iyi anlıyoruz birlikte vakit geçirdiğimiz için. Daha güzel anılar da biriktirmiş oluyoruz. Yani teknolojiden, telefondan, tabletten, bağımlılıktan uzak kalıyoruz, en önemlisi o."

        - "Her ay kitap buluşmalarımızı iple çeker hale geldik"

        Velilerden Eda Keleş Güner ise ekran karşısında saatlerce televizyon izlemek yerine günün belirli saatlerinde kitap okumayı alışkanlık haline getirdiklerini dile getirdi.

        Güner, evde kitap okuyarak kaliteli vakit geçirdiklerini belirterek, "Her ay kitap buluşmalarımızı iple çeker hale geldik. Herkesin belki televizyonun açık olduğu saatlerde biz okuma saati yapıyoruz evde." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        Ekibini doğurtmuş!
        Ekibini doğurtmuş!
        ABD yargısından 'Trump' kararı: İsmi çıkarılacak
        ABD yargısından 'Trump' kararı: İsmi çıkarılacak
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Sezonu açtılar
        Sezonu açtılar
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Yıldırım'dan teknik direktör ve Cherif açıklaması!
        Yıldırım'dan teknik direktör ve Cherif açıklaması!
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma

        Benzer Haberler

        Kemaliye'de fasıl gecesinde kültür ve kardeşlik buluştu
        Kemaliye'de fasıl gecesinde kültür ve kardeşlik buluştu
        Erzincan'da jandarmadan bayramda emniyet kemeri farkındalığı
        Erzincan'da jandarmadan bayramda emniyet kemeri farkındalığı
        Dünya arkeolojisinin Gözü Erzincan'da
        Dünya arkeolojisinin Gözü Erzincan'da
        Erzincan-Kemah yolunda heyelan
        Erzincan-Kemah yolunda heyelan
        Erzincan'da dolu ve heyelan ulaşımı olumsuz etkiledi
        Erzincan'da dolu ve heyelan ulaşımı olumsuz etkiledi
        Erzincan'da bayram tedbirleri kapsamında sivil otobüs denetimi yapıldı
        Erzincan'da bayram tedbirleri kapsamında sivil otobüs denetimi yapıldı