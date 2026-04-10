Erzincan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Giriş: 10.04.2026 - 14:29
İlçede dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı.
Yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle üzüm bağları ve çiçek açan ağaçlar kar altında kaldı.
Soğuk havanın da etkili olduğu ilçede, belediye ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler, karla mücadele çalışması yürüttü.
