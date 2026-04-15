        Şanlıurfa'daki okul saldırısı Erzincan ve Ağrı'da protesto edildi

        Erzincan ve Ağrı'da eğitim sendikalarının üyeleri ve öğretmenler, Şanlıurfa'da okula silahla giren eski öğrencinin rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı saldırıyı protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 19:30 Güncelleme:
        Erzincan'da Dörtyol Kızılay Meydanı'nda ellerinde pankartlarla toplanan Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), Hürriyetçi Eğitim Sen, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası, Türk Eğitim-Sen, Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası üyeleri, "Güvenli okula güvenli gelecek", "Öğretmene uzanan eller kırılsın" sloganları attı.

        Sendikalar adına açıklamada bulunan Eğitim-Bir-Sen Erzincan Şube Başkanı Nebi Gül, Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, eski bir öğrenci tarafından gerçekleştirilen saldırıyı protesto etmek üzere toplandıklarını söyledi.

        Okullarda eğitimcilere yönelik şiddet olaylarının münferit eylemler olmaktan çıktığını ve yaygın toplumsal sorun haline geldiğini belirten Gül, "Eğitim sistemimizin en önemli paydaşlarından biri olarak, daha iyi bir eğitim, daha iyi bir müfredat, pedagojik yöntemler, daha ileri amaçlar üzerine kafa yormamız gerekirken eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarını konuşmak durumunda kalıyoruz." dedi.

        - Ağrı

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde Süphandağı Anadolu Lisesi önünde bir araya gelen öğretmenler "Eğitimde şiddete dur de" dövizleri taşıdı.

        Eğitim-Bir-Sen Patnos İlçe Başkanı Ayhan Keleş, burada yaptığı açıklamada, şiddetin toplumun her katmanına yayıldığını ve okulların bu durumdan en çok etkilenen yerler arasında olduğunu belirterek, "Bu topraklarda bin yıldır var olan 'bir harf öğretene 40 yıl hizmet etmek gerekir' anlayışı ne yazık ki terk edildi." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

