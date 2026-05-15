        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri TMO'dan tarımda bereketli sezon beklentisi

        KEMAL ÖZDEMİR - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, 2026 yılının bereketli bir sezon olarak görüldüğünü belirterek, "Bugüne kadarki iklimsel gelişmeler ve yağışlar, verimli bir sezon ile yüksek rekoltenin oluşacağını gösteriyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 11:09 Güncelleme:
        "Merkez ve Taşra Teşkilatı 2026 Hasat Öncesi Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı" nedeniyle Erzincan'da bulunan Ahmet Güldal, AA muhabirine tarımda yeni sezon beklentilerini değerlendirdi.

        Genel Müdür Güldal, Türkiye'nin güçlü bir tarımsal altyapıya sahip olduğunu söyledi.

        Salgınlar, savaşlar ve lojistik problemler gibi küresel krizlerde, Türkiye'nin gıda arz güvenliğinde hiçbir problem yaşamadığını ifade eden Güldal, "Raflarda bir noksanlık meydana gelmedi. Bu durum dünyanın birçok ülkesinde farklı şekilde tezahür etmişti ama çok şükür Türkiye bunu yaşamadı. Bu, tarımdaki gücümüzün ve gıdadaki hazırlığımızın bir göstergesidir. Bu anlamda kendimize güveniyoruz." diye konuştu.

        - "Yüksek rekolte beklentisinin hazırlıklarını yapıyoruz"

        Türkiye'nin bu yıl çok yağış aldığına işaret eden Güldal, şöyle konuştu:

        "2026 yılı bereketli bir sezon olarak öngörülüyor. Bugüne kadarki iklimsel gelişmeler ve yağışlar, verimli bir sezon ile yüksek rekoltenin oluşacağını gösteriyor. Malum, 2023 yılında Türkiye çok önemli bir rekolteye sahip olmuştu. Bu yıl da aynı seviyede hatta bir miktar daha üzerinde bir rekolte gerçekleşmesi muhtemeldir. Biz de bunun hazırlığını yapıyoruz."

        Güldal, hasat döneminin ardından ürünlerin ekonomiye yeniden kazandırılması sürecini, piyasa dengesi ve istikrarı içerisinde yönetmeye çalıştıklarını belirterek, TMO'nun Türkiye genelinde 600'ün üzerinde bir alım noktası hazırlığı yaptığını dile getirdi.

        Bu yönde yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını vurgulayan Güldal, "Bu alım noktalarında personelimiz ile ürünlerimizi teslim almak ve bedellerini ödemek bir finansal ihtiyaç doğuruyor. Bunun hazırlığını yapmak ve ödemelerini gerçekleştirmek, bir sonraki hasat dönemine kadar olan süreçte bunun tekrar Türkiye ekonomisine piyasa denge istikrarı içerisinde kazandırılması ve dönüştürülmesini yönetmek gerekiyor. Tüm arzumuz ve gayretimiz bu yönde olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

