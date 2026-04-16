        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum Valisi Baruş, kan bağışı yapıp herkesi Türk Kızılay'ın kampanyasına davet etti

        Erzurum Valisi Baruş, kan bağışı yapıp herkesi Türk Kızılay'ın kampanyasına davet etti

        Erzurum'da kan bağışı yapan Vali Aydın Baruş, "Bir defa bağış yapmak yeterli değildir. Hem bireyler hem de kamu kurumları olarak bu duyarlılığı sürekli hale getirmeliyiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 18:39 Güncelleme:
        Erzurum Valisi Baruş, kan bağışı yapıp herkesi Türk Kızılay'ın kampanyasına davet etti

        Erzurum'da kan bağışı yapan Vali Aydın Baruş, "Bir defa bağış yapmak yeterli değildir. Hem bireyler hem de kamu kurumları olarak bu duyarlılığı sürekli hale getirmeliyiz." dedi.

        Vali Baruş, Valilik koordinesinde, Türk Kızılay işbirliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen "Kan Bağışı Kampanyası" programına katıldı. Burada kan bağışında bulunup kamu personeliyle sohbet eden Baruş, Kızılay yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kamu kurumlarının sadece kamu hizmetlerini yürütmekle kalmadığını, aynı zamanda da vatandaşlar için önemli meselelerde de sosyal sorumluluk ilkesi gereği çeşitli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

        Kan bağış kampanyasına da büyük bir memnuniyetle katıldığını anlatan Baruş, şunları kaydetti:

        "Kızılay'ın yürüttüğü kan bağışı kampanyaları ülkemiz açısından hayati önem taşımaktadır. Hepimizin bir gün hastaneye yolu düşebilir ya da bir yakınımız operasyon geçirebilir. Bu süreçte ihtiyaç duyulan kanı temin etmek en acil meselelerden biri haline geliyor. Bu nedenle Kızılay'a düzenli olarak kan bağışında bulunmamız gerekiyor. Bir defa bağış yapmak yeterli değildir. Hem bireyler hem de kamu kurumları olarak bu duyarlılığı sürekli hale getirmeliyiz. Bu sayede Kızılay, temin ettiği kanları şifa bekleyen hastalara ulaştırabilir. Bugün 100 arkadaşımızla birlikte kan vereceğiz. Bu duyarlılığı gösteren herkesi tebrik ediyorum. Tüm Erzurumlu hemşerilerimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum."

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ise 100 personelinin kan bağışı yaparak, hayat kurtarmaya yönelik önemli bir sosyal sorumluluk çalışmasına katkı sağladığını belirterek, "Bu duyarlılığı gösteren personelimize teşekkür ediyorum. Deprem ve diğer afet durumlarında kan ihtiyacı artmaktadır. Bu kapsamda anlamlı bir çalışmayı hayata geçirdik. Yapılan bu bağışlarla yaklaşık 300 vatandaşımıza umut olacağız." ifadelerini kullandı.

        Kan bağışının ardından Türk Kızılay ekipleri tarafından bağışçılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Tutuklanan ihraç polis hesaba girip 2 kişiyi silmiş!
        Tutuklanan ihraç polis hesaba girip 2 kişiyi silmiş!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        ABD Savunma Bakanı: Abluka devam edecek
        ABD Savunma Bakanı: Abluka devam edecek
        Bugün Ne Oldu? 16 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Nisan 2026'nın haberleri
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        MHP Teşkilatı feshedildi
        MHP Teşkilatı feshedildi
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum!
        "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum!
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Dolar bazında zirveye dönüş
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"

        Erzurum'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
        Erzurum'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
        Gazze'ye umut için Oltu'da hayır çarşısı
        Gazze'ye umut için Oltu'da hayır çarşısı
        Güneş enerji sistemindeki arızayı tamir ederken üzerine dökülen sıcak su vü...
        Güneş enerji sistemindeki arızayı tamir ederken üzerine dökülen sıcak su vü...
        Yaşlı adamın 'tamir' inadı kötü bitti: Borudan fışkıran suyla hastanelik ol...
        Yaşlı adamın 'tamir' inadı kötü bitti: Borudan fışkıran suyla hastanelik ol...
        Horasan masa tenisinde Türkiye dokuzuncusu oldu
        Horasan masa tenisinde Türkiye dokuzuncusu oldu
        Erzurum'da tamire bırakılan otomobilin kaçırılması kamerada
        Erzurum'da tamire bırakılan otomobilin kaçırılması kamerada