Erzurum'da 15 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı

Erzurum'da hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT timi tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ekipler, söz konusu çalışma kapsamında "kamu hizmetine tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün, Yakutiye ilçesindeki bir adreste saklandığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

