Erzurum'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Erzurum'un Palandöken ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Müftü Solakzade Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki F.Y'nin yaşadığı 2 katlı evde elektrik panosundan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında alışverişte olduğu öğrenilen F.Y, haber verilmesi üzerine geldiği evinde 2 evcil hayvanının bulunduğunu ekiplere bildirdi. İtfaiye ekipleri, evde bulunan hayvanları kurtardıktan sonra yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında evde hasar oluştu.

