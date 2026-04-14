        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı

        Erzurum'da "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı

        Erzurum'da "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Giriş: 14.04.2026 - 16:45 Güncelleme:
        Erzurum'da "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı

        Erzurum'da "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Vali Aydın Baruş başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa, ilçe kaymakamları ile belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

        Baruş, burada yaptığı konuşmada, 2026 yılı yatırım projelerini değerlendirdi.

        Projelerin bazılarının inşasının devam ettiğini belirten Baruş, "2026'da gerçekleştireceğimiz bu ikinci toplantıda değerlendireceğimiz kamu kurum ve kuruluşlarımıza ait toplam 558 yatırım projesi mevcut olup, bu projelerin toplam tutarı 172 milyar 459 milyon 184 bin liradır." dedi.

        Baruş, şunları kaydetti:

        "2026 yılı harcama oranı yüzde 8,86'dır, projelerin toplam nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 33 civarına ulaşmıştır. İlimizde yürütülen projelerinin 8'i tamamlanmış, 412'si devam etmekte, 98'i ihale aşamasına gelmiş, 40 projeye ise henüz başlanmamıştır. Bu projelerin bu yılki ödenekleri 12 milyar 740 milyon 94 bin 656 liradır. İlimizde devam eden yatırımlara baktığımızda ulaştırma-haberleşme sektöründe proje sayımız 37, toplam proje tutarı 114 milyar 457 milyon 178 bin lira civarında. Tarımda 179 proje devam etmekte, toplam tutarı 42 milyar 367 milyon 731 bin lira civarında. Enerjide 215 proje devam etmekte toplam proje tutarı 2026 için 3 milyar 773 milyon 600 bin lira. Sağlıkta 16 proje var, tutarı 3 milyar 37 milyon 390 bin lira civarında. Diğer kamu hizmetleri ile sosyal projeler için 36 proje ön görülüyor, 2 milyar 864 milyon 433 bin lira bedeli var."

        Vali Baruş'un konuşmasının ardından bazı kurum müdürleri çalışmaları konusunda sunum yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

