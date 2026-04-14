        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar şehit aileleriyle gönül köprüsü kuruyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar, "Zaman Durmaz, Kahramanlar Unutulmaz Projesi" kapsamında şehit ailelerini ziyaret ederek hem vefa duygusunu hem de milli ve manevi değerleri güçlendiren anlamlı bir gönül köprüsü kuruyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 12:15 Güncelleme:
        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje kapsamında kentteki 372 şehit ailesini ziyaret etmeye başlayıp ailelerden şehitlerin hikayelerini dinleyen çocuklar, hem vefa duygusunu hem de milli bilinci yakından deneyimleme imkanı buluyor.

        Ziyaretlerle şehitlerin aziz hatırası yaşatılırken, çocukların toplumsal değerlere bağlılıkları da pekiştiriliyor.

        Kurum bünyesindeki atölye çalışmalarında üretilen, şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı özel tasarım saatler de ziyaretlerde ailelere takdim ediliyor.

        - Şehitlerin hikayelerini dinleyip, hatıralarının yaşatıldığı odaları gezdiler

        Proje kapsamında devlet korumasındaki çocuklarla ziyaretlere katılan Vali Aydın Baruş, ailelerle yakından ilgilenip, şehitlerin hikayelerini dinledi, hatıralarının yaşatıldığı odaları gezdi.

        Duygusal anların da yaşandığı ziyaretlerde, koruma altındaki bir çocuk, şehit ailelerine "vatan" ve "bayrak" konulu şiirler okudu.

        Devlet korumasındaki çocuklar, belirli aralıklarla şehit aileleriyle bir araya gelmeye devam edecek.

        Vali Aydın Baruş, AA muhabirine, Erzurum'un tarih boyunca Türk-İslam medeniyetinin sarsılmaz kalesi ve Milli Mücadele'nin bağımsızlık ateşinin yakıldığı şehir olduğunu söyledi.

        Baruş, Erzurum'da 372 şehidin ailesinin yaşadığını belirterek, "Şehitlerimize olan minnet borcumuzu ifade etmek için ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Mümkün olduğunca onları yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Onların ailelerinden birer fert olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz." dedi.

        Baruş, "Zaman Durmaz, Kahramanlar Unutulmaz Projesi"nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünün de desteklendiğini, şehitlerin vefakarlık ve fedakarlık anlayışını, çocukların yüreklerine nakşetmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

        - "Şehitlerimizin kıymetini anlatmaya çalışıyoruz"

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nde özel gereksinimli bireyler ve koruma altında olan çocukların atölye çalışmaları yaptığından bahseden Baruş, şöyle konuştu:

        "Bu proje kapsamında hem kendi el becerilerini ilerletmek hem de vatan, millet bilincini yüreklerine nakşetmek için bir çalışma başlatıldı. Çini levhalar üzerine hem geleneksel Türk sanatını devam ettirmek hem de şehitlerimizin fotoğraflarını o levha üzerine nakşetmek üzere, öğretmenler eşliğinde saatler hazırlandı. Bu kapsamda şehit ailelerimizi arkadaşlarımızla, koruma ve bakım altında bulunan çocuklarımızla şehit ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Onlara şehitlerimizin kıymetini, vatan ve millet uğruna fedakarlığın ne anlama geldiğini anlatmaya çalışıyoruz. Buradaki amaçlarımızdan biri de toplumumuzun şehit ve gazilerimizin fedakarlıkları konusunda farkındalık oluşturmak."

        Proje ile tüm şehit ailelerinin ziyaret edileceğini söyleyen Baruş, "Çocuklarımızın ortaya koyduğu bu eserler şehitlerimizin isminin ilelebet yaşatılmasına da katkıda bulunacak. Ailelerimize aynı zamanda manevi destek vermek üzere bu çalışmayı yürütüyoruz. Onların da çok mutlu olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ise projenin öneminden bahsederek, "Şehitlerimizin mukaddes emanetleri bizim en kıymetlilerimiz. O vefayı göstermek zorundayız. Bu bilinci ve birliği, genç nesillere aktarmak ve geçmişle gelecek arasında köprü kurmak için koruma altındaki çocuklarımızı da ailelerle bir araya getiriyoruz, milli şuur ve bilincin geliştirilmesini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Şehit babası Abdurrahman Kaya da devletin her kademesinin her zaman yanlarında olduğunu ve projeden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Ziyaretlerinden dolayı gurur duyduk. Allah devletimizi var etsin. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Hürmüz'de abluka!
        46 yıllık çift, evlilik yıl dönümlerinde birlikte kalp ameliyatı oldu
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        "2300'de deniz seviyesi 15 metre yükselecek"
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        3 yaşındaki kızı için görev başında
        Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?
        Erzurum'daki böcek ve bitki müzesi bilime de turizme de katkı sağlıyor
        Sürüye saldıran kurt kangal köpeği tarafından engellendi
        Soğuk havada bitkin düşen ishak kuşu, bakım ve beslenme sonrası doğaya bıra...
        Erzurum'da jandarma bölgesinde bir ayda 21 kişi trafik kazalarında yaraland...
        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
        Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer; "Turizm; birlikte büyüyen, birlikte güçl...
