Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar şehit aileleriyle gönül köprüsü kuruyor

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar, "Zaman Durmaz, Kahramanlar Unutulmaz Projesi" kapsamında şehit ailelerini ziyaret ederek hem vefa duygusunu hem de milli ve manevi değerleri güçlendiren anlamlı bir gönül köprüsü kuruyor.





Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje kapsamında kentteki 372 şehit ailesini ziyaret etmeye başlayıp ailelerden şehitlerin hikayelerini dinleyen çocuklar, hem vefa duygusunu hem de milli bilinci yakından deneyimleme imkanı buluyor.



Ziyaretlerle şehitlerin aziz hatırası yaşatılırken, çocukların toplumsal değerlere bağlılıkları da pekiştiriliyor.



Kurum bünyesindeki atölye çalışmalarında üretilen, şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı özel tasarım saatler de ziyaretlerde ailelere takdim ediliyor.



- Şehitlerin hikayelerini dinleyip, hatıralarının yaşatıldığı odaları gezdiler



Proje kapsamında devlet korumasındaki çocuklarla ziyaretlere katılan Vali Aydın Baruş, ailelerle yakından ilgilenip, şehitlerin hikayelerini dinledi, hatıralarının yaşatıldığı odaları gezdi.



Duygusal anların da yaşandığı ziyaretlerde, koruma altındaki bir çocuk, şehit ailelerine "vatan" ve "bayrak" konulu şiirler okudu.



Devlet korumasındaki çocuklar, belirli aralıklarla şehit aileleriyle bir araya gelmeye devam edecek.



Vali Aydın Baruş, AA muhabirine, Erzurum'un tarih boyunca Türk-İslam medeniyetinin sarsılmaz kalesi ve Milli Mücadele'nin bağımsızlık ateşinin yakıldığı şehir olduğunu söyledi.



Baruş, Erzurum'da 372 şehidin ailesinin yaşadığını belirterek, "Şehitlerimize olan minnet borcumuzu ifade etmek için ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Mümkün olduğunca onları yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Onların ailelerinden birer fert olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz." dedi.



Baruş, "Zaman Durmaz, Kahramanlar Unutulmaz Projesi"nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünün de desteklendiğini, şehitlerin vefakarlık ve fedakarlık anlayışını, çocukların yüreklerine nakşetmeyi amaçladıklarını dile getirdi.



- "Şehitlerimizin kıymetini anlatmaya çalışıyoruz"



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nde özel gereksinimli bireyler ve koruma altında olan çocukların atölye çalışmaları yaptığından bahseden Baruş, şöyle konuştu:



"Bu proje kapsamında hem kendi el becerilerini ilerletmek hem de vatan, millet bilincini yüreklerine nakşetmek için bir çalışma başlatıldı. Çini levhalar üzerine hem geleneksel Türk sanatını devam ettirmek hem de şehitlerimizin fotoğraflarını o levha üzerine nakşetmek üzere, öğretmenler eşliğinde saatler hazırlandı. Bu kapsamda şehit ailelerimizi arkadaşlarımızla, koruma ve bakım altında bulunan çocuklarımızla şehit ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Onlara şehitlerimizin kıymetini, vatan ve millet uğruna fedakarlığın ne anlama geldiğini anlatmaya çalışıyoruz. Buradaki amaçlarımızdan biri de toplumumuzun şehit ve gazilerimizin fedakarlıkları konusunda farkındalık oluşturmak."



Proje ile tüm şehit ailelerinin ziyaret edileceğini söyleyen Baruş, "Çocuklarımızın ortaya koyduğu bu eserler şehitlerimizin isminin ilelebet yaşatılmasına da katkıda bulunacak. Ailelerimize aynı zamanda manevi destek vermek üzere bu çalışmayı yürütüyoruz. Onların da çok mutlu olduğunu görüyoruz." diye konuştu.



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ise projenin öneminden bahsederek, "Şehitlerimizin mukaddes emanetleri bizim en kıymetlilerimiz. O vefayı göstermek zorundayız. Bu bilinci ve birliği, genç nesillere aktarmak ve geçmişle gelecek arasında köprü kurmak için koruma altındaki çocuklarımızı da ailelerle bir araya getiriyoruz, milli şuur ve bilincin geliştirilmesini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Şehit babası Abdurrahman Kaya da devletin her kademesinin her zaman yanlarında olduğunu ve projeden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Ziyaretlerinden dolayı gurur duyduk. Allah devletimizi var etsin. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar." dedi.

