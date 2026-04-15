        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da tarihi Çifte Minareli Medrese'de Turizm Haftası kutlandı

        Erzurum'da tarihi Çifte Minareli Medrese'de Turizm Haftası kutlandı

        Erzurum'da 50. Turizm Haftası kutlamaları kapsamında tarihi Çifte Minareli Medrese'de program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 15:57 Güncelleme:
        Halk oyunları ekibi ile mehter takımının gösteri yaptığı programda, müzik dinletisi sunuldu.

        Erzurum Valisi Aydın Baruş, törende yaptığı konuşmada, kentte birçok tarihi ve doğal turizm noktasının olduğunu söyledi.

        Kutlanan haftanın yalnızca törensel düşünülmemesi gerektiğini ifade eden Baruş, şöyle konuştu:

        "Bu hafta, Erzurum'un doğasına, kültürüne, tarihine ve insanına duyulan vazgeçilmez bir sevginin her yıl yeniden daha güçlü sesle dile gelmesidir. 50. yılında bu geleneği yaşatıyor olmak, bize ayrı sorumluluk ve gurur yüklemektedir. Erzurum sıradan bir şehir değildir, bu kadim memleket, Anadolu'nun doğusunda tarihin en ağır yüklerini omuzlamış, en zorlu iklim koşullarına göğüs germiş buna rağmen hiçbir zaman umuttan ayrılmamış bir şehirdir. Erzurum'un turizm elçisi kurumlar değil, bu şehrin insanıdır."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Erzurum'un yaşayan bir tarih, kültür hazinesi ve medeniyet mirası olduğunu anlattı.

        Sekmen, kentin turizm açısından önemine değinerek, "Turizm bir şehrin sadece ekonomik kalkınmasını değil, aynı zamanda kültürel zenginliğini, tarihi derinliğini ve doğal güzelliklerini dünyaya açan kapısıdır. Erzurum'u bu yönleriyle görünür kılmak üzere şehrimizin sahip olduğu eşsiz değerleri, ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği noktaya taşımak için var gücümüzle gayret ediyoruz." dedi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer de kutlanan haftanın ülkenin kültürel ve doğal güzelliklerini hatırlatmak, tanıtmak için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan Erzurum, Çifte Minareli Medrese'den Yakutiye Medresesi'ne, Ulu Cami'den Erzurum Kalesi'ne uzanan köklü tarihiyle adeta bir açık hava müzesi niteliğindedir." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri medrese içindeki ve dışındaki sergi alanlarını gezdi.

        Sergi, yarışma, söyleşi, konser ve tiyatro programlarının düzenleneceği etkinlikler, 22 Nisan'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı!
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Sabri suskunluğunu bozdu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Kuyudaki cinayette iddianame! Her detayı dehşet!
        Kuyudaki cinayette iddianame! Her detayı dehşet!
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü!
        Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!

        Benzer Haberler

        Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'ın anne acısı
        Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'ın anne acısı
        Meteorolojiden buzlanma, çığ ve zirai don uyarısı
        Meteorolojiden buzlanma, çığ ve zirai don uyarısı
        Erzurum'daki dört dev tünel projesinde kritik eşik: Açılış tarihleri belli...
        Erzurum'daki dört dev tünel projesinde kritik eşik: Açılış tarihleri belli...
        Erzurum'da çevre denetimlerinde 12 milyon ceza kesildi
        Erzurum'da çevre denetimlerinde 12 milyon ceza kesildi
        Erzurum Diplomasi Araştırmaları Merkezi'nden gençlere küresel farkındalık v...
        Erzurum Diplomasi Araştırmaları Merkezi'nden gençlere küresel farkındalık v...
        Yeni nesil çoban; dron ile sürüyü 30 saniyede topladı
        Yeni nesil çoban; dron ile sürüyü 30 saniyede topladı