        Giriş: 07.04.2026 - 17:00 Güncelleme:
        Erzurum'da Orta Çağ dönemine ait parşömen ve bronz haç ele geçirildi

        Erzurum'da jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda Orta Çağ dönemine ait parşömen ve bronz haç ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kültürel varlıkların korunması ve tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        KOM Şube Müdürlüğü ve Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Anadolu Mirası" operasyonu düzenledi.

        Bu kapsamda durdurulan bir araçta ve şüpheliler üzerine yapılan aramada, Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen parşömen ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen bronz haç ele geçirildi.

        Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen eserler, Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

        Yakalanan 3 şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

