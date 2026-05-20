Erzurum'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Erzurum'da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.
Erzurum'da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.
Kurtuluş Mahallesi'nde bir çay ocağı önünde T. A. (50) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda T. A. silahla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çalışma yaptı.
Kavga sonrası bir otomobille bölgeden uzaklaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.