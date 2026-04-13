        Erzurum'da soğuk hava, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta kar etkili oldu

        Erzurum'da soğuk hava, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta ise kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Erzurum'da birkaç gündür aralıklarla etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

        Termometrelerin gece sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte, park halindeki bazı araçların camlarını buz tuttu, yollar ve kaldırımlar kar ve buzla kaplandı.

        - Ardahan

        Ardahan'da da kar etkisini sürdürüyor.

        Yağışla kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü.

        Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

        - Ağrı

        Ağrı'da ise yüksek kesimlerde kar etkili oluyor.

        Kentte aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle dağlar ve köyler yeniden beyaza büründü.

        Karla kaplanan kırsal mahallelerde baharda adeta kış mevsimi yaşanıyor.

        - Kars

        Kars'ta da kar etkisini sürdürüyor.

        Yağışla kent merkezi beyaza büründü, ekipler karla mücadele çalışması başlattı.

        Sarıkamış ilçesinde yağışıyla birlikte sarıçam ormanları beyaza büründü.

        Karla kaplanan ilçede yaban kuşları yiyecek ararken görüntülendi.

        Kars-Erzurum kara yolu Mescitli mevkisinde Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Abluka kararıyla petrol sert yükseldi
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Herkes onu biliyor! Peki ya diğerleri?
        Öğretmeni döverek öldürmüştü! Ses kaydı çıktı! "Üzerime yürüdü ben de dövdüm"
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Rehabilitasyon merkezine yattı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        "Acımı hafifletiyor" deyip acil serviste çaldı
