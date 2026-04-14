        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 17:00 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda bir yol kontrol noktasında durdurdukları bir araçta ve sürücünün adresinde yaptıkları aramada, bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 750 lira ele geçirdi, zanlıyı gözaltına aldı.

        Ekiplerce yapılan farklı bir çalışmada ise Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde belirlenen 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 57 gram sentetik uyuşturucu ile 2 kullanım aparatı ve 2 cep telefonu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

