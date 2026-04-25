Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da "Vakanın Zirvesi Ulusal Tıp Kongresi" düzenlendi

        Erzurum'da "Vakanın Zirvesi Ulusal Tıp Kongresi" düzenlendi

        Erzurum'da, Azerbaycan ile 26 ilden akademisyen ve öğrencilerin katıldığı "Vakanın Zirvesi Ulusal Tıp Kongresi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 11:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesince Erzurum Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ebru Kale, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, üniversite olarak çok farklı bir yapıya sahip olduklarını, yapısı altında çok sayıda tıp fakültesini barındırdığı söyledi.

        Deneyimlerin ne kadar kıymetli olduğunu, vakaları tartışarak hocalar eşliğinde vakaları tartışarak gözlemleme fırsatı bulacaklarını belirten Kale, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak da ortak akıl oluşturmayı, kritik düşünmeyi ve multidisipliner çalışmayı da deneyimlemiş olacağız. Bu anlamda bizim için bu kongrenin de yeri çok başka. Verimli bir kongre geçmesini diliyorum." dedi.

        İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ise kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen öğrencilere gösterdikleri cesaretlerinden dolayı tebrik etti.

        Öğrencilerin sosyal, girişimci, atılımcı ve yenilikçi ruhlarını gördükçe geleceğe dair umutlarının arttığını dile getiren Bedir, şunları kaydetti:

        "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Aslında sizler bizim gelecekteki en büyük umudumuzsunuz. Bunu bu şekilde ortaya koyuşunuz, varoluşunuz, azminiz, gayretiniz hakikaten takdire şayan. Erzurum Tıp Fakültesi öğrencileri olmak üzere tüm öğrenci kardeşlerime 26 ilden ve kardeş ülke Azerbaycan'dan buraya iştirak eden katılımcı arkadaşlarımızı, hocalarımı ve misafirlerimizin hepsini tebrik ediyorum. Kongreye değer kattınız."

        Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu da kongrenin hazırlanmasına emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Halk oyunları ekibinin de gösteri sunduğu kongrede, gerçekleştirilecek çeşitli oturumlarda klinik vakalar üzerinden modern tedavi yöntemleri ve tıp dünyasındaki en son teknolojik entegrasyonlar detaylıca incelenecek.

        Kongre 27 Nisan'da tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 hastane çalışanı gözaltında
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        100 bin sosyal konut kuraları bugün çekiliyor
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        "Kahraman" olacaktı, mahkum oldu!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        Ekran bağımlılığı alarmı! Kritik 2025 yılı uyarısı!
        İşte kupada yarı final programı!
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Açlıktan ağladım"
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        "Kendisini cesur buluyorum"
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Laptopların üzerindeki etiketler ne işe yarıyor?
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
