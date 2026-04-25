Erzurum'da "Vakanın Zirvesi Ulusal Tıp Kongresi" düzenlendi

Erzurum'da, Azerbaycan ile 26 ilden akademisyen ve öğrencilerin katıldığı "Vakanın Zirvesi Ulusal Tıp Kongresi" başladı.



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesince Erzurum Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ebru Kale, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, üniversite olarak çok farklı bir yapıya sahip olduklarını, yapısı altında çok sayıda tıp fakültesini barındırdığı söyledi.



Deneyimlerin ne kadar kıymetli olduğunu, vakaları tartışarak hocalar eşliğinde vakaları tartışarak gözlemleme fırsatı bulacaklarını belirten Kale, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak da ortak akıl oluşturmayı, kritik düşünmeyi ve multidisipliner çalışmayı da deneyimlemiş olacağız. Bu anlamda bizim için bu kongrenin de yeri çok başka. Verimli bir kongre geçmesini diliyorum." dedi.



İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ise kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen öğrencilere gösterdikleri cesaretlerinden dolayı tebrik etti.



Öğrencilerin sosyal, girişimci, atılımcı ve yenilikçi ruhlarını gördükçe geleceğe dair umutlarının arttığını dile getiren Bedir, şunları kaydetti:



"Sizler bizim geleceğimizsiniz. Aslında sizler bizim gelecekteki en büyük umudumuzsunuz. Bunu bu şekilde ortaya koyuşunuz, varoluşunuz, azminiz, gayretiniz hakikaten takdire şayan. Erzurum Tıp Fakültesi öğrencileri olmak üzere tüm öğrenci kardeşlerime 26 ilden ve kardeş ülke Azerbaycan'dan buraya iştirak eden katılımcı arkadaşlarımızı, hocalarımı ve misafirlerimizin hepsini tebrik ediyorum. Kongreye değer kattınız."



Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu da kongrenin hazırlanmasına emeği geçen herkese teşekkür etti.



Halk oyunları ekibinin de gösteri sunduğu kongrede, gerçekleştirilecek çeşitli oturumlarda klinik vakalar üzerinden modern tedavi yöntemleri ve tıp dünyasındaki en son teknolojik entegrasyonlar detaylıca incelenecek.



Kongre 27 Nisan'da tamamlanacak.

