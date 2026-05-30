Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurumlu kadın arıcı, dede ve baba mesleğini severek sürdürüyor

        Erzurumlu kadın arıcı, dede ve baba mesleğini severek sürdürüyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'un Aşkale ilçesinde yaşayan Gülsen Eken, çocukluk yıllarında başladığı arıcılığı, babasının vefatının ardından devlet destekleriyle sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2026 - 11:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurumlu kadın arıcı, dede ve baba mesleğini severek sürdürüyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'un Aşkale ilçesinde yaşayan Gülsen Eken, çocukluk yıllarında başladığı arıcılığı, babasının vefatının ardından devlet destekleriyle sürdürüyor.

        Aşkale ilçesine bağlı kırsal Merdivenköy Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Gülsen Eken, dedesi ve babasından kendisine miras kalan arıcılık geleneğini yaşatmaya devam ediyor.

        Babasının 26 yıl önce vefat etmesiyle çok sevdiği arılara veda etmek zorunda kalan Eken, yaklaşık 10 yıl sonra, 2010'da aldığı devlet hibeleriyle yeniden başladığı arıcılığı devam ettiriyor.

        Mahalledeki evinin bahçesinde mesleğini sevgiyle sürdüren Eken, hem ev işlerini hem de koruyucu ekipmanlarını giyerek peteklerin günlük bakımlarını yapıyor.

        Geçimini de ürettiği balları satarak elde eden Eken, tek başına yaptığı arıcılığı ömrünün sonuna kadar devam ettirmek istiyor.

        Arıcı Gülsen Eken, AA muhabirine, devlet destekli hibelerle arıcılığa yıllar sonra yeniden başladığını söyledi.

        Arıcılığın babasından gelen bir sevgi olduğunu dile getiren Eken, "Dedem arıcıydı. Dedemden sonra babam yaptı. Babamın 150-200 arı kovanı vardı. Babam vefat etti. Sonra arılarımız bitti. Ben de hırs yaptım ve yıllar sonra mesleğe devam ettim." dedi.

        Süreç içerisinde arıların yaşadığı hastalıklar nedeniyle kovanlarının söndüğünü anlatan Eken, sonunda devlet destekleriyle aldığı kovanlarla yeniden mesleğe başladığını belirtti.

        Eken, kadınlar arasında arıcılığın yaygınlaşması gerektiğini kaydetti.

        - "Ölene kadar devam edeceğim"

        Arılarla uğraşmanın insanların sinirini, stresini attığını dile getiren Eken, şöyle devam etti:

        "Hamurumu, ekmeğimi, peynirimi, yağımı yapıyorum sonra arılarıma bakıyorum. Benim için çok güzel bir iş. Benden sonra görüp başlayan kadınlar da var. Bu işi parası için yapmıyorum, benim için bir uğraşı. Boş kaldığım zaman hemen arıların içine gidiyorum. Bu iş adeta bağımlılık. Bahçede arı sesi duymadığım zaman sanki oralar yıkılmış gibi hissediyorum. Şeker ve tansiyon hastasıyım ama arılardan uzak duramıyorum. Ölene kadar devam edeceğim. Kadınlara tavsiye ediyorum. Hem uğraşı olur hem de gelir elde ederler. Beni görenler önceden şaşırıyordu, şimdi insanlar alıştı."

        Arıcılığı hem ailesinden hem de Atatürk Üniversitesi'nde açılan kurslarda eğitimlerini alarak öğrendiğini ifade eden Eken, "Babamın vefatından sonra çok yapmak istedim ama maddiyatımız yetmedi. Devletimiz destek oldu. Çerçevemin çivisine kadar getirdiler. Hibe olmasaydı alamazdım. Allah, vesile olanlardan razı olsun." diye konuştu.

        Arıcılığın zorluklarını anlatan Eken, "Bakıma girdiğiniz zaman arılar insanı 5-10 yerden sokar ama tuzlu su, kolonyayla hallediyoruz. Arıcılık bakım isteyen bir şey. Her gün 2-3 saatimi alıyor. Yorucu ama severek yaptığında çok güzel oluyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        Ekibini doğurtmuş!
        Ekibini doğurtmuş!
        ABD yargısından 'Trump' kararı: İsmi çıkarılacak
        ABD yargısından 'Trump' kararı: İsmi çıkarılacak
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Sezonu açtılar
        Sezonu açtılar
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Yıldırım'dan teknik direktör ve Cherif açıklaması!
        Yıldırım'dan teknik direktör ve Cherif açıklaması!
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma

        Benzer Haberler

        Şehit ailelerine bayram ziyareti
        Şehit ailelerine bayram ziyareti
        Uzundere'de doğal ekmek mesaisi: Taleplere yetişemiyorlar
        Uzundere'de doğal ekmek mesaisi: Taleplere yetişemiyorlar
        Peyzaj mimarlığını bitirdi, mezar tasarımı ve bakımını yapıyor
        Peyzaj mimarlığını bitirdi, mezar tasarımı ve bakımını yapıyor
        Erzurum'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Tarım arazileri ve araçlar zarar g...
        Erzurum'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Tarım arazileri ve araçlar zarar g...
        Kahraman gazilere bayram ziyareti
        Kahraman gazilere bayram ziyareti
        MHP'de bayramlaşma coşkusu
        MHP'de bayramlaşma coşkusu