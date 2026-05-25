AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan, Kurban Bayramı öncesi hane ziyaretlerinde bulundu
TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Kurban Bayramı öncesinde mahalle ve hane ziyaretlerini sürdürdü.
Gürcan'ın İletişim Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Gürcan, toplam 82 haneyi ziyaret ederek, hemşehrilerinin bayramını tebrik etti.
Ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden Gürcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da iletti.
Gürcan, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliği güçlendiren müstesna zamanlar olduğunu belirterek, "Hemşehrilerimizle gönül gönüle olmaya, aynı muhabbeti paylaşmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
