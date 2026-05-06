        Anadolu Üniversitesinde çocuklar gastronomiyle tanıştı

        Anadolu Üniversitesinde çocuklar gastronomiyle tanıştı

        Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen "Minik Eller Gastronomi Keşfinde" etkinliği, fakülte mutfağında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Etkinlik kapsamında Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevinden gelen 4 yaş grubu çocuklar, gastronomi alanını yakından tanıma fırsatı buldu.

        Programda bölüm öğrencileri tarafından çocuklara yönelik interaktif sunum yapıldı. Sunumda gastronominin tanımı, şeflerin mutfaktaki görevleri, şef kıyafetleri, hijyenin önemi ve temel mutfak kültürü yaş grubuna uygun şekilde anlatıldı.

        Çocuklar fakülte mutfağını gezerek mutfak araçlarını, şef kıyafetlerini, yiyecek ve içecekleri denedi.

        Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Merve Özgür Göde, yaptığı açıklamada, çocukların gastronomiyle erken yaşta tanışmasını amaçladıklarını belirterek, etkinliğin yiyecek ve içecek kültürüne yönelik farkındalık oluşturmayı hedeflediğini ifade etti.

        Gastronomi Bölüm Başkan Yardımcısı Sema Ekincek ise çocukların şefin görevlerini, kıyafetlerini ve mutfağın temel unsurlarını eğlenceli deneyimle keşfettiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

