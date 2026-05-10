        Eskişehir Haberleri Engelli kızına yarım asırdır gözü gibi bakıyor

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Ayşe Cırık, doğuştan engelli kızını 50 yıldır bir an olsun yalnız bırakmıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 12:20 Güncelleme:
        Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Ayşe Cırık'ın kızı Dilek Cırık (50), doğuştan fiziksel ve zihinsel engelli olarak dünyaya geldi.

        Kızının tedavisi için hem yurt dışında hem de yurt içindeki sağlık kuruluşlarına başvuran Ayşe Cırık, çabalarından bir sonuç alamadı.

        Yürümekte ve konuşmakta güçlük yaşayan Dilek Cırık, annesinin desteğiyle günlük ihtiyaçlarını karşılıyor.

        Yaklaşık 17 yıl önce eşinden ayrılan Cırık, kentte engellilere yönelik faaliyet gösteren bir derneğin etkinliklerine zaman zaman katılım sağlıyor.

        Yetim aylığı ve kızı için aldığı engelli bakım ücretiyle geçimini sağlayan Ayşe Cırık, imkanları el verdiği ölçüde kızıyla ilgilenmeye devam etmek istiyor.

        Ayşe Cırık, AA muhabirine, kızının doğumundan itibaren zorlu bir yaşam sürdüklerini söyledi.

        Kızının rahatsızlığının doğuştan olduğunu belirten Cırık, "Rahatsızlığını kimse bilemedi. Biz tedavi için Fransa'ya bile götürdük. Doğuştan olduğu için hiçbir tedavi yapılmadı. 'Böyle büyüsün' dediler, böyle büyüdü. 5-6 sene Ankara'ya ve İstanbul'a tedaviye gittik, geldik. Fransa'ya gidip geldikten sonra tedaviyi bıraktık." diye konuştu.

        Cırık, kızını 10 yaşında okula götürmeye başladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Okula başlattım ama böyle tekerlekli sandalye yok, bir şey yok. Okula sırtımda, sandıkla götürdüm. Eskicilerde bir sandığın içine dört teker taktırdık. Onunla gittik, geldik. 5 sene okula gitti, diplomasını aldı. Ben beklemek için dikiş kursuna yazıldım. 5 sene bekledim kışta, yazda. Müdürler de bana biraz destek oldu. Okulda durdum, ana sınıfında durdum, dikiş kursunda durdum. Öyle 5 seneyi doldurduk."

        Eşinden ayrıldıktan sonra kendi imkan ve çabasıyla kızıyla ilgilendiğini anlatan Cırık, "Şükür, kendi kendimize idare ediyoruz. Allah razı olsun devlet maaş bağladı. Bir de ben babamdan alıyorum. Başka gelirim yok. Rabb'im kimseye muhtaç etmesin, elden ayaktan düşürmesin." dedi.

        Genç annelere seslenen Cırık, çocukların hiçbir koşulda terk edilmemesi gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Gitmesinler, çocuklarını hiç bırakmasınlar. Benim 60 yaşında ve 57 yaşında iki oğlum var. Kızım Dilek 50 yaşında. Onların sayesinde ben ayaktayım. Rabb'im bana ömür versin sağlık versin, ömrümün sonuna kadar bakarım. Rabb'im düşünmüştür, benden önce de gitse acı olur benden sonra gitse de çok acı olur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

