Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, "mutlak butlan" davasında çıkan kararı değerlendirdi:

        Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, "mutlak butlan" davasında çıkan kararı değerlendirdi:

        Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı​​​​​​​ Lütfü Savaş, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin "mutlak butlan" davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması yönünde karar vermesini değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 20:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, "mutlak butlan" davasında çıkan kararı değerlendirdi:

        Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı​​​​​​​ Lütfü Savaş, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin "mutlak butlan" davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması yönünde karar vermesini değerlendirdi.

        Eskişehir'de bir yakınının cenazesi dolayısıyla bulunan Savaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk demokrasisi, Türk adaleti ve Türkiye'deki bütün siyasi partiler adına hayırlı olmasını diledi.

        "Bu Türkiye'de belki de son yüzyılın siyaset açısından en önemli davasıydı." diyen Savaş, şöyle konuştu:

        "Buradaki esas amaç, yüzyılı geçmiş bir geçmişi olan ve Türkiye'de sadece Cumhuriyet Halk Partililere değil Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğine inanan herkesin sahiplendiği bir Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir konuydu. Cumhuriyet Halk Partisinin konusu neydi? Sayın Cumhurbaşkanımız, 4 veya 5 defa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na 'şaibeli kurultayın genel başkanı' diye hitap etti. Önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da çıktı bir özel kanalda, bunun yanlış olduğunu ve buna bir cevap verilmesi gerektiğini ifade etti. Baktık ki bunlarla ilgili hiçbir konu konuşulmadı genel merkezimiz, Genel Başkanımız tarafından. Ben de Cumhuriyet Halk Partisinin kurultay delegesi ve Hatay'ın geçmiş 3 dönem belediye başkanlığı yapan biri olarak ve bu konuda şuurlu bir vatandaş olarak Cumhuriyet Halk Partisinin kirletilmesine müsaade edilmemesi gerektiğini düşündüm."

        - "Mahkemenin vermiş olduğu kararı saygıyla izledim"

        Lütfü Savaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrasında genel merkezin bu konuda açıklama yapması gerektiğini düşündüğünü fakat kimse açıklama yapmadığı için hukuka başvurduğunu kaydetti.

        Savaş, yaklaşık 15 aylık bir süreç sonunda bugün bir karar çıktığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Tabii ki önceki mahkeme sonucuna da ben saygıyla karşılık cevap verdim. Mahkemenin vermiş olduğu kararı saygıyla izledim. Bugünkü mahkemenin vermiş olduğu karara da saygılıyız. Cumhuriyet Halk Partisine gönül vermiş herkes için geçerli, geçmiş dönemin yanında olanlar için de şu anki dönem yönetiminin yanında olan arkadaşlarımız için de ne bir taraf için üzüntü vesilesidir ne bir taraf için de sevinç çığlıkları attıracak bir vesiledir."

        Savaş, bugünün, Türk demokrasisi, Türk siyaseti ve CHP için sorumluluk taşınacak en önemli gün olarak algılanması gerektiğini belirtti.

        CHP'nin bölünmemesini ve parçalanmamasını istediklerini belirten Savaş, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Gerek yenilikçi arkadaşlarımız, gerek önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olan arkadaşlarımız bir bütünlük içerisinde hem davalarına hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine hem de Türkiye'nin geleceğine sahip çıksınlar. Bir bütün olarak CHP dimdik ayakta olsun ve hızlı bir şekilde toparlanıp Türkiye'yi yönetebilecek kabiliyette olduğunu hissettirsin. Bu karar bizim için bugün sevinç günü değil, bizim için sorumlulukların en üst seviyeye çıktığı karar günü olarak algılıyorum. CHP'ye üye arkadaşlarımız, CHP'ye gönül veren arkadaşlarımız da bugün bir umudun yeşerdiği ve sorumlulukların arttığı gün olarak bu konuyu addetsin ve sahiplensin."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        CHP MYK olağanüstü toplandı
        CHP MYK olağanüstü toplandı
        TFF, yaz transfer dönemi tarihlerini açıkladı!
        TFF, yaz transfer dönemi tarihlerini açıkladı!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        Kadir İnanır entübe edildi
        Kadir İnanır entübe edildi
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        '2026 güllük gülistanlık görünmüyor'
        '2026 güllük gülistanlık görünmüyor'
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı

        Benzer Haberler

        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Mutlak butlan davasını açan Lütfü Savaş konuştu Lütfü Savaş: "Türk siyaseti...
        Mutlak butlan davasını açan Lütfü Savaş konuştu Lütfü Savaş: "Türk siyaseti...
        Porsuk Çayı'nda cansız bedeni bulunan şahsın ölüm nedeni araştırılıyor
        Porsuk Çayı'nda cansız bedeni bulunan şahsın ölüm nedeni araştırılıyor
        ESOGÜ'den uluslararası bilimsel yayın çalışmaları yapan akademisyenlere teş...
        ESOGÜ'den uluslararası bilimsel yayın çalışmaları yapan akademisyenlere teş...
        Eskişehir'de 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına sebep olan sürücü t...
        Eskişehir'de 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına sebep olan sürücü t...
        Anadolu Üniversitesi, Türk Mutfağı Haftası'nda kültürel mirası sofraya taşı...
        Anadolu Üniversitesi, Türk Mutfağı Haftası'nda kültürel mirası sofraya taşı...