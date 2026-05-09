        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de "AK Parti Vefa Buluşması" programı düzenlendi

        Eskişhir'de AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Vefa Buluşması" programında, partinin geçmiş dönem ve mevcut teşkilat mensupları bir araya geldi.

        Giriş: 09.05.2026 - 14:03 Güncelleme:
        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Uğur Aydemir'in katılımıyla kentteki bir otelde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 23 yılda önemli hizmetlere imza attığını söyledi.

        Ayasofya'nın ibadete açılmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şartsız ve koşulsuz destek vermek için yeterli bir sebep olduğunu belirten Hatipoğlu, şöyle devam etti:

        "TOKİ vasıtasıyla milyonlarca vatandaşımız ev sahibi oldu. Anadolu'da 'Anadolu Aslanları' dediğimiz iş adamlarımız, esnafımız özgüven buldu. Parti teşkilatlarına önemli görevler düşüyor. Bu doğrultuda partimize ve Cumhurbaşkanımıza iki elle değil, dört elle değil, altı elle sarılıp önümüzdeki dönemde tekrar iktidarda devam etmesini sağlayacak çalışmaları eksiksiz şekilde yapmamız gerekiyor."

        Hatipoğlu, çevresindeki savaş ve krizlere rağmen Türkiye'nin güven adası olmayı sürdürdüğünün altını çizerek, "Bugün yukarımızda Ukrayna'da, aşağımızda İran'da yaklaşık 25-30 ülke bu savaşlardan etkilendi. Tek etkilenmeyen, bir güven adası olarak Türkiye kaldı. Bu da Cumhurbaşkanımızın ve ekibinin dengeli dış politikası ve tecrübesine dayanmaktadır." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Genel Merkez Vefa Birimi Başkanı Ahmet Tan ise Vefa Birimi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda kurulduğunu bildirdi.

        Türkiye'de "Vefa Buluşması" toplantılarını sürdürmeyi hedeflediklerini dile getiren Tan, "Birkaç tane ili yaptık, 4. sırada Eskişehir'deki toplantımızı yaptık. İnşallah bundan sonra 81 ilde, 2002 yılından bugüne kadar görev yapmış tüm yönetim kurulu üyelerimiz, il yönetim kurulu üyelerimiz, il disiplin kurulu üyelerimiz, il hakem kurulu üyelerimizle toplantılarımızı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

        AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak da AK Parti'nin yalnızca siyasi bir yapı olmadığını, aynı zamanda "vefa hareketi" olduğuna dikkati çekti.

        Teşkilat mensupları arasındaki birlik ve beraberliğin önemli olduğunu vurgulayan Albayrak, "Bugün bu masanın etrafındaki bu birliktelik, kardeşliğimizin ve sarsılmaz bağlarımızın en büyük nişanesidir. Bu vesileyle, ilk günden bugüne davamıza omuz vermiş, emek vermiş ancak bugün aramızda bulunmayan, ebediyete irtihal eden tüm yol arkadaşlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Türkiye Yüzyılı" hedefi doğrultusunda yürüdüklerini belirten Albayrak, teşkilat mensuplarının birikimi, tecrübesi ve heyecanının kendilerine güç verdiğini sözlerine ekledi.

        Konuşmaların ardından program basına kapalı devam etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

