Eskişehir'de asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir inşaatın sıva ustası, asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bir inşaatın sıva ustası, asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.
71 Evler Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi'ndeki bir inşaatta sıva ustası olarak çalışan Mahmut Bozan (48) dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.
Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mahmut Bozan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Bozan'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
