Eskişehir'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çok sayıda polisin görev aldığı geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.



İlçeye bağlı Esentepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda birimden 22 ekip ve 74 personel görev aldı.



Denetimlerde, 329 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, 163 araç kontrol edildi.



Polis çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 şüpheliyi yakaladı.



Zanlıların üst aramalarında 1,25 gram sentetik uyuşturucu ve sentetik uyuşturucu ecza hap ele geçirildi.



Kontrollerde 8 aracın sürücüsüne de farklı maddelerden ceza uygulandı.

