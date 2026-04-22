Eskişehir'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Giriş: 22.04.2026 - 12:32
İlçeye bağlı Akın Mahallesi Küme Evleri mevkisindeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Evde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
