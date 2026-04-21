Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Hoşnudiye Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde 2 grup arasında "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ş.A. (33), sırtından bıçaklandı. Arkadaşı tarafından taksiyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürülen Ş.A, burada tedavi altına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliler A.B, F.C.E. ve E.Y. yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

