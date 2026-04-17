Eskişehir'de hayvan hırsızlığı yaptığı öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı

–Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 5 milyon lira değerindeki 36 büyükbaş hayvanı çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Sivrihisar ilçesinde 15 Nisan'da meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde, şüphelilerin çobanları oyalamak için Ankara'ya hamama götürdüğü, boş kalan ağıla gelen 3 kişinin 36 büyükbaş hayvanı kamyona yükleyerek Afyonkarahisar'a götürdüğü belirlendi. Eskişehir ve Afyonkarahisar'da dün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 4'ü jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Büyükbaş hayvanlar ise sahibine teslim edildi.

