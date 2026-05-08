Eskişehir'de tankerde çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, seyir halindeki bir tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İlçedeki Yeşilköy Kavşağı'nda bir tankerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle tankerdeki yangın kontrol edilerek söndürüldü. Kullanılmaz hale gelen tankerdeki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

