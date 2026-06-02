Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de "Tazelenme Üniversitesi"nde mezuniyet heyecanı yaşandı

        Eskişehir'de "Tazelenme Üniversitesi"nde mezuniyet heyecanı yaşandı

        Anadolu Üniversitesinin 60 yaş ve üstü bireyler için eğitim veren "Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Birimi 60+ Tazelenme Üniversitesi" programında, mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 17:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de "Tazelenme Üniversitesi"nde mezuniyet heyecanı yaşandı

        Anadolu Üniversitesinin 60 yaş ve üstü bireyler için eğitim veren "Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Birimi 60+ Tazelenme Üniversitesi" programında, mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Yunus Emre Yerleşkesi içindeki Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Tanıtım filmi ve müzik dinletisiyle devam eden törende, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, farklı bir mezuniyet töreninde bulunduklarını söyledi.

        Karşılarında üniversiteyi henüz yeni bitirmiş, akademik veya iş hayatlarının başında, gelecek kaygıları olan genç bir topluluğun olmadığını belirten Adıgüzel, "Ancak bugün burada, en az o gençler kadar yaşam, öğrenme ve tazelenme arzusu olan ruhları genç bir topluluk var. Biz buna kısaca 'tazelenme' diyoruz. Tazelenmeyi hedefleyen gerçekten ruhları genç, öğrenme aşkıyla dolu bir topluluğun mezuniyetinde bir araya geldik." diye konuştu.

        Mezuniyet törenlerinde genellikle kariyer planlamalarından ve gençlerin gelecekte neler yapabileceğinden bahsedildiğine dikkati çeken Adıgüzel, şunları kaydetti:

        "Bugün hayatın sırrını çözmüş, hayata, çocuklarına, çevresine ve dostlarına çok şey katmış bilge bir toplulukla karşı karşıyayız. Sizler öğrenme sıralarına geri dönerek aslında bize çok güçlü bir mesaj verdiniz. Öğrenmenin, yeni bir şey öğrenmenin yaşı yok. Bugün yaşıyorsak ve hayattaysak öğrenilecek çok şey var ve biz, öğrenmek için buradayız. Ayaktayız ve öğrenme aşkıyla dimdik, hocalarımızın, bize bir harf öğretecek kişinin peşindeyiz."

        Anadolu Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Birimi Müdürü Doç. Dr. Emre Birinci de 7 yıl önce "Torun da bakarım kariyer de yaparım." diyerek başlattıkları süreçte bugün 3'üncü mezunlarını vermelerinin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

        Mezun öğrenciler adına, sınıf temsilcisi mezun öğrenci Hakkı Güner de bir konuşma yaptı.

        Akademisyenler, aileler ve diğer ilgililerin katıldığı tören, mezunlara belgelerinin verilmesinin ardından kep atılmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Tahran-Washington arasındaki mesaj alışverişi kesintiye uğradı"
        "Tahran-Washington arasındaki mesaj alışverişi kesintiye uğradı"
        Bugün Ne Oldu? 2 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 2 Haziran 2026 haberleri
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        "Zamanımı alma, beni al!"
        "Zamanımı alma, beni al!"
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        Opel ve Citroen araçlarını geri çağırıyor
        Opel ve Citroen araçlarını geri çağırıyor
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde

        Benzer Haberler

        Doktorların reçeteye yazdığı okuldan 60 yaş üzeri öğrenciler mezun oldu Ana...
        Doktorların reçeteye yazdığı okuldan 60 yaş üzeri öğrenciler mezun oldu Ana...
        'Yunus'a Yolculuk Projesi Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştiril...
        'Yunus'a Yolculuk Projesi Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştiril...
        Başkan Dökmeci, Kocaş Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu
        Başkan Dökmeci, Kocaş Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu
        ESO Başkanı Kesikbaş: "Büyüme var ama sanayideki daralma dikkate alınmalı"
        ESO Başkanı Kesikbaş: "Büyüme var ama sanayideki daralma dikkate alınmalı"
        Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım yatak kapasitesi 217'ye yükseldi
        Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım yatak kapasitesi 217'ye yükseldi
        Eskişehir Kalkınma Platformu toplantısı yapıldı
        Eskişehir Kalkınma Platformu toplantısı yapıldı