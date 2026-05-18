Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de "Uçan Gençlik Etkinliği" ile gençler helikopter deneyimi yaşadı

        Eskişehir'de "Uçan Gençlik Etkinliği" ile gençler helikopter deneyimi yaşadı

        Eskişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Uçan Gençlik Etkinliği"nde gençler gökyüzüyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 13:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de "Uçan Gençlik Etkinliği" ile gençler helikopter deneyimi yaşadı

        Eskişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Uçan Gençlik Etkinliği"nde gençler gökyüzüyle buluştu.

        Sivrihisar Havacılık Merkezi (S.H.M.) Necati Artan Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında uçuşlar, söyleşiler ve akrobasi gösterileri düzenlendi.


        Kayıt yaptıran katılımcılar arasından kura ile belirlenen gençler, uçuş deneyimi yaşadı.

        Etkinlikte ayrıca "Tecnam P92" hava aracına ilişkin söyleşi gerçekleştirildi. Katılımcılara hava aracının teknik özellikleri ve kullanım alanları hakkında bilgi verildi.

        Programda gençler, maket uçak yapım süreçleri ve havacılık kültürüne ilişkin detayları uzmanlardan dinledi. Katılımcılar etkinlik alanında uçurtma da uçurdu.

        Program kapsamında Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, "Yeni Menekşe" adlı uçağıyla akrobasi gösterisi sundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Uçurumda 400 metre yuvarlandılar!
        Uçurumda 400 metre yuvarlandılar!
        Sürpriz aşk
        Sürpriz aşk
        Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı
        Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Enflasyonu aşamadı
        Enflasyonu aşamadı
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de "Osmanlı Sultanlarının Sevdası: Kutsal Emanetler" sergisi ziya...
        Eskişehir'de "Osmanlı Sultanlarının Sevdası: Kutsal Emanetler" sergisi ziya...
        GÜNCELLEME - Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesine yönelik operasyonda gözaltı...
        GÜNCELLEME - Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesine yönelik operasyonda gözaltı...
        Pompalı tüfekle ateş eden 16 yaşındaki çocuk bacağından bıçaklandı
        Pompalı tüfekle ateş eden 16 yaşındaki çocuk bacağından bıçaklandı
        Anadolu Üniversitesi, Müzeler Haftası'nda kültürel mirasın kapılarını aralı...
        Anadolu Üniversitesi, Müzeler Haftası'nda kültürel mirasın kapılarını aralı...
        50 yıl hapis cezasıyla aranan firari Eskişehir'de yakalandı
        50 yıl hapis cezasıyla aranan firari Eskişehir'de yakalandı
        Kültür Yolu Festivali'ne yoğun ilgi
        Kültür Yolu Festivali'ne yoğun ilgi