        GÜNCELLEME - Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt trafik kazasında yaralandı

        Eskişehir'in Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt, trafik kazasında yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 21:53 Güncelleme:
        Günyüzü-Sivrihisar karayolunda M.K idaresindeki 26 AA 112 plakalı makam aracı, Hamamkarahisar Mahallesi yakınlarında M.A.T yönetimindeki 26 HE 018 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, M.A.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan Kaymakam Kurt ve M.K, Eskişehir Şehir Hastanesine götürüldü.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ziyarete gelen Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Kurt ve M.K'nin durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Yılmaz, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaymakam Kurt'un bulunduğu aracın Sivrihisar'dan Günyüzü'ne giderken karşı yönden gelen otomobille çarpışması sonucu kazanın meydana geldiğini söyledi.

        Kaymakam Kurt ve şoförünün ciddi bir sağlık sıkıntısının olmadığını belirten Yılmaz, "Maalesef diğer araçta bulunan vatandaşımız vefat etmiş. Çok üzgünüz. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kaymakamımıza ve şoförüne acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

        Vali Yılmaz'a, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve diğer ilgililer eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

